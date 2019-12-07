حسني شتا لـ"الفجر الفني": تمنيت العمل مع الراحل محمود عبدالعزيز

استطاع الفنان حسني شتا، أن يحقق نجاحًا كبيرًا خلال تواجده في الوسط الفني، ويدخل قلوب الجمهور بكل بساطة من خلال أدواره المتميزة والمتنوعة، حيث قدم العديد من الادوار الناجحه التي تظل عالقة في أذهان المشاهدين.



فتح الفنان حسني شتا، قلبه لـ" الفجر الفني "، وتحدث عن تجربته في مسلسل "بحر" وكواليس العمل مع الفنان ماجد المصري، وعن كواليس مسلسل "شديد الخطورة"، وإلي نص الحوار،،





في البداية.. حدثينا عن سر موافقتك على مسلسل "بحر"؟



سر موافقتي إنني أحب العمل مع المخرج أحمد صالح، ودا ثالث تعاون بينا حيث تعاونت معاه في مسلسل "ايوب" و"ابو جبل"، وعندما عرض عليا دوري في مسلسل "بحر لم استطع الرفض، وخصوصًا انني استمتع معاه في العمل لأنه دائمًا يضعني في مناطق تمثيلية جيدة وبيقدمني بالشكل اللي انا سعيد به، كما انه دائمًا يقدر موهبتي.



كيف كان استعدادك لدورك في المسلسل؟



قرأت الورق وعجبني، ثم بدات أقرا شعر صعيدي كثير حتي استطيع تكوين مرادفات صعيديه، ثم بدات اتخيل شكل الشخصية واغوص في اتجاه النفسية وعلاقته بوالدته واخوه والحب في حياته بتمثل ايه ونظره عينه.



حدثينا عن كواليس مسلسل "بحر"؟



الكواليس كانت لطيفة جدًا وخصوصًا، حيث اننا كنا عيلة واحده، لاننا كنا نعرف بعض من مسلسل "ايوب"، اما بالنسبة للكواليس مع الفنان ماجد المصري فكانت لذيذه جدًا لانه شخصية طيب وجدع وطفولي، وبعتبر اخويا الكبير، اما الفنان دياب في دا اكثر شخص بتواصل معاه في الوسط الفني، لذلك كانت الكواليس ممتعه جدًا.



ما هي اصعب مشاهد مسلسل "بحر" بالنسبه لك؟





المشاهد كلها كانت بالنسبالي صعبة، لاني بحاول إن يكون كل مشهد تراكم حقيقي وتطور للشخصية، ولكن اكثر المشاهد صعوبه فكان مشهد عندما علمت ان زوجتي جواهر توفت والمشهد الثاني عندما اعطتنوني ابني في المرحلة الاخيره والمشهد الثالث كان في الحلقات الاولي عندما كنت اتحدث مع والدتي عن الدوافع، وكانت هذه المشاهد صعبه لانها تحمل على المشاعر كثير.



هل تابعت ردود فعل الجمهور على دورك في المسلسل؟



نعم تابعتها على السوشيال ميديا وفي الشارع وسعيد جدًا بردود فعلهم، حيث اتعرض كثيرًا الفتره الماضية عندما اكون في الشارع الناس تشيد بدوري رفم انهم في االفتره الآخيره من المسلسل بداو يكرهوا شخصيتي، كما تعرضت لموقف طريف بسبب شخصيتي حيث كنت واقفًا في الشارع ووجدت امراه تدعي وتحسبن عليا وعندما سألتها عن السبب قالت لانك سرقت فلوس اخوك.



وماذا عن تجربتك في مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الثالث؟



كانت تجربة جيده، حيث استمتعت كثيرًا بها، ولكن بعدها تعرضت لكثير من الانتقادات بسبب دوري الشرير، كما تعرضت لموقف طريف حيث عندما كنت متواجد في كافيه طلب مني راجلًا التصوير معي فوافقت ولكن اتت زوجته انهته عن التصوير معي قائلة:"لا متتصورش معاه انا بكره"، ولكن هذا الموقف اسعدني لانه دليل على نجاحي وتأثير شخصيتي.



ماذا عن كواليس مسلسل شديد الخطورة؟



الكواليس جميلة جدًا ومعظم اللي شغالين في المسلسل صحابي والمخرج عزيز عليا، لذلك انا سعيد جدًا بالكواليس معهم.



كم متبقي من انتهاء تصوير المسلسل؟



متبقي ايام معدوده وننتهي من تصوير المسلسل، ومقرر عرضه خلال شهر يناير في السنه الجديدة.



هل متوقع نجاح نوعية الأعمال التي تنمتي لنوعية 7 حلقات؟



نعم، لان هناك شريحة كبيرة من الجمهور وخصوصًا الشباب لانهم بيتفرجوا على مسلسلات تتكون من عشر حلقات على المواقع الالكتروني، كما ان معظم المسلسلات العالمية تنمتي لهذه النوعيه، لذلك في اعتياد وليست فكرة جديدة على الجمهور.



ما اصعب مشهد في شديد الخطورة؟



معظم المشاهد الصعبه والاكشن قام بها أحمد العوضي، لذلك حتي الان لم تواجهني مشاهد صعبة.



ماذا عن مشاركتك في رمضان 2020؟



نعم هشارك في مسلسل "النصابين"، بطولة نيللي كريم وآسر ياسين ومن تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي ومن إخراج أحمد مدحت ومن إنتاج العدلي جروب وتدور أحداث المسلسل في إطار الكوميديا والغموض، ولم نبدا حتي الان في تصوير المسلسل.



ماذا عن عن اعمالك السينمائية القادمة؟



هناك عمل جاري التحضير له ولكن لا استطيعع الإفصاح عنه الآن.



هل السوشيال ميديا لها دورا في نجاح الفنان؟



لا ليس لها دور، الأعمال الفنية هي التي تنجح الفنان والفن مشوار وتراكم كبير عند الجمهور حيث انه يحبك في الدور الاول وممكن ميحبش دورك في عمل ما ودا الذي يفعل رصيد عند الجمهور، ولكن السوشيال ميديا وصيلة تواصل بين الفنان وجمهوره.



من الفنانين تتمني العمل معه؟



بتمني العمل مع كل الفنانين الموهوبين سواء اصغر او اكبر مني، وكنت اتمني العمل مع الفنان محمود عبد العزيز.



و من فنانين الزمن الجميل كنت تتمني العمل معه؟



نجيب الريحاني ومحمود المليجي فانا مازالت متأثر بهم حتي الآن.



ماهي اكثر شخصية قريبة لقلبك؟



خالد في مسلسل "ايوب" وسالم الراوي في مسلسل "بحر".



ماهي شروط قبولك للسيناريو؟



ان يكون الدور جيد واستمتع به وانا بمثله ولا افعل حاجه تقلل من حب جمهوري ليا وان يكون المخرج جيد.



هل في حد من عيلتك في الوسط الفني؟



لا، ولكن والدي كان بيتعرض عليه التمثيل لخفة دمه ولكنه رفض هذه العروض لكثرة سفره في دورل أروبا، وهو من اكثر الناس الي شجعوني على التمثيل.



ماذا تفضل الادوار الكوميديا ام الشريره؟



بفضل اكثر الشخصيه التي يكون فيها نوع من الكوميديا ويكون دمها خفيف.



كيف تتعامل مع الانتقادات السلبية؟



انا ببقي شايف الانتقادات لان مش واصل لدرجة كبيره من الكمال وانا ناقد لازع لنفسي لذلك انا بحترم انتقادات جمهوري، ولكن هناك انتقادات آخري بتبقي نوع من الغيره، كما هناك تعليقات لا احبها مثل تكتب "دا مزه"، ويرد عليها شخصًا آخر "دا مش حلو"، فانا افضل ان تكون التعليقات على شخصيتي في العمل فقط.



ما العمل الذي احدث طفره في حياة حسن؟



صالح العطار في مسلسل "الاب الروحي".



ما اكثر تتمنى تقدمها؟



اتمني تقديم شخصية ظابط مصري في حرب 73، وشخصية تاريخية لاخنتون وعقبه بن نافع.

