سائق قطار يكشف عن مميزات جرارات السكة الحديد الجديدة (فيديو)

قال يسري محمد، سائق جرارات بالسكة الحديد، إن الجرارات الجديدة بها تكنولوجيا عالية جدًا، حيث يوجد في كابينة القطار جهاز كمبيوتر يتحكم في حركة القطار، فضلا عن وجود جهاز تحكم آلي.



وأشار "محمد"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، إلى أن الجرار الجديد به وسائل أمان أكثر، حيث يوجد جهاز إنذار للتنبيه، معقبا: "لو غفلت ومحركتش أجهزة القيادة، هناك جهاز يصدر إنذار ولو لم يحدث استجابة والضغط على زر معين يتوقف القطار أتوماتيك".



وأضاف أن الجرارات الجديدة لا يمكن أن تسير بدون سائق، حيث لا بد أن يكون هناك سائق بداخل كابينة القطار بسبب جهاز الإنذار.

