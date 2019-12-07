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هند صبري تغازل جمهورها بالقفطان المغربي

السبت 07/ديسمبر/2019 - 10:02 م
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هند صبري
هند صبري
شيماء فوزى
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أطلت الفنانة هند صبري، على جمهورها بإطلالة مغربية، وذلك من خلال صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "هند"، أسفل الصورة تعليق يوضح أن الصورة كانت لإطلالتها من تكريم الممثلة المغربية، وذكرت تفاصيل الإطلالة وأوضحت أن الملابس المغربية"القفطان" والمجوهرات من "رافنتى" واستيلست إيمان خميسي الكوافير مروان وميكب ارتست "جيف".

وعبر جمهور هند من خلال التعليقات باعمالها، وكذلك باطلالتها فى الملابس المغربية خصوصا القفطان المغربي.

نجحت هند صبري الممثل القادمة لمصر من تونس الشقيقة إحدى بلدان المغرب العربي، في أن تكون لها شعبية كبير في مصر وبالتالي في العالم العربي.

وبدأت هند مشوارها بمشاركتها في أدوار مثيرة للجدل مثل دورها في فيلم مواطن ومخبر وحرامي، ودورها في فيلم مذكرات مراهقة مع المخرجة إيناس الدغيدي حيث كانت انطلاقتها الحقيقية بعده.

وقدمت هند بطولات وأدوار ناجحة فى السينما مثل أفلام الجزيرة بجزئية، والفيل الازرق الجزء الثاني، وذلك وكتابة ومسلسلات عايزة اتجوز، إمبراطوري مين، وبعد الفراق.

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