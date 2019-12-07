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التمثيل التجاري المصري: تنسيق كبير مع مجتمع رجال الأعمال في مصر للاستفادة من اتفاقيات التجارة مع أفريقيا

السبت 07/ديسمبر/2019 - 09:27 م
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التمثيل التجاري
التمثيل التجاري
الفجر الاقتصادي
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قال مكتب التمثيل التجاري التابع لوزارة الصناعة إن احمد بديوى مدير شئون افريقيا بالتمثيل التجارى فى فعاليات الدوره الرابعه للملتقى الدولى للتنميه والتعايش بين الشعوب العربيه الافريقيه، و الذي نظمته اليوم مؤسسه أبناء المغرب بمصر للتنمية بالتعاون مع لجنه التعاون الأفريقى بمجلس اتحاد الصناعات المصرى.

 

وأضاف" التمثيل التجاري" في بيانا له أن "بديوى" أستعرض  خلال جلسة «تحديات التنميه الصناعيه فى أفريقيا» المكاسب الاقتصاديه التى سوف تستفيد منها مصر ودول القارة الافريقيه نتيجة تطبيق اتفاقيه التجارة الحره القارية الافريقيه التى اطلقها الرئيس السيسي أثناء قمه الاتحاد الأفريقى التى عقدت فى النيجر فى يوليو ٢٠١٩ ، مشيرا إلى ضرورة استغلال الآيات التي توفرها الاتفاقية لتحقيق التكامل الصناعي ومن ثم التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.


و أكد مدير إدارة أفريقيا بالتمثيل التجارى أهمية التعاون فيما بين مجتمع رجال الأعمال في مصر والتمثيل التجاري في ترتيب بعثات تجاريه للشركات المصريه إلى غرب افريقيا لتحقيق طفرة فى قيمة الصادرات المصرية الى هذه الدول.


وقد رأس اعمال الجلسه السيد الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة التعاون الأفريقى بإتحاد الصناعات المصرى والذى تناول في كلمته الفرص التجاريه والصناعية التى تتوافر لمجتمع الأعمال المصرى فى أفريقيا نتيجه اتفاقيه التجارة الحرة الأفريقية، مشيرا الى انه من المتوقع ان تساهم هذه الاتفاقية فى احداث زيادة ملحوظه فى حجم صادراتنا الى دول القارة.

ومن جانبهما، استعرض احمد جابر رئيس مجلس إدارة غرفة الطباعة والتغليف و السيد المهندس محمود سرج عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس المجلس التصديرى للجلود والاحذيه، الفرص المتاحة لهذين القطاعين في السوق الأفريقية الواعدة
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الكلمات المفتاحية

مصر وافرقيا الدول الأفريقية التمثيل التجاري اتفاقية التجارة الحرة الافريقية

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