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كامل الوزير: وعدت السيسي بأن تكون السكة الحديد قاطرة التنمية في مصر (فيديو)

السبت 07/ديسمبر/2019 - 09:29 م
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كامل الوزير
كامل الوزير
داليا الحسين
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قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن ما بين 50 و60 قطارا سيدخلون الخدمة قبل 30 يونيو 2020، لافتا إلى أنه تم إلغاء بعض القطارات لتعطل جراراتها وستدخل الخدمة بعد الانتهاء من الصيانة خلال 7 شهور.

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن القطارات الحديثة ستبدأ من خطوط الضواحي لوجود تكدس كبير فيها.

وتابع وزير النقل والمواصلات: "ألتزمت أمام الرئيس السيسي بأن تكون السكة الحديد قبل 30 يونيو أمنة ومتطورة ونظيفة، ووعدت الرئيس السيسي والشعب المصري بأن تكون السكة الحديد قاطرة التنمية في مصر".
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وزير النقل كامل الوزير صدي البلد توك شو السيسي

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