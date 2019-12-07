مستقبل وطن يعقد ورشة عمل حول نظام الامتحانات الذكية بحضور وزير التعليم (صور)

عقدت أمانة التعليم والبحث العلمي بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، ورشة عمل حول تطوير التعليم ما قبل الجامعي في مصر "الامتحانات الذكية"، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بمقر الحزب الرئيسي بالقاهرة.



وشهد اللقاء حضور كل من النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، والمهندس حسام الخولي الأمين العام للحزب، ومحمد الجارحي الأمين العام المساعد للحزب، والمستشار عصام هلال أمين التنظيم المركزية بالحزب، والنائبة رشا رمضان أمينة المرأة المركزية بالحزب، والعامري فاروق أمين شؤون الهيئات الاستشارية، والدكتور أشرف مرعي أمين أمانة ذوي الإعاقة، وعددا من قيادات الحزب وأعضاء هيئات مكاتب الأمانات المركزية وأعضاء مجلس النواب عن الحزب، فضلا عن حضور قيادات وممثلي وزارة التربية والتعليم.



وناقش اللقاء، خطة وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بخطة تطوير التعليم، وما تم تنفيذه بالفعل من تلك الخطة، فضلا عن عرض المراحل المتبقية وخطة الفترة المقبلة والمدة الزمنية للانتهاء من خطة التطوير كاملة، فضلا عن مناقشة التحديات التي تواجه قطاع التربية والتعليم.



وتناول الاجتماع، سبل تعاون حزب مستقبل وطن ووزارة التربية والتعليم في التعريف بنظام التعليم الجديد لأولياء الأمور والطلاب، وذلك من خلال عقد ورش تعريفية بكافة أمانات الحزب بالمحافظات.



وتأتي ورشة العمل، في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لمناقشة كافة المشاكل المتعلقة بالعملية التعليمية في إطار خطة بناء الإنسان المصري التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.