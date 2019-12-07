وزير النقل يزف بشرى سارة للمصريين بحلول 30 يونيو المقبل (فيديو)

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن الجرارات الجديدة بها خاصية الإطفاء الذاتي ويمكن رؤية ما يحدث في العربات الخلفية، مشيرا إلى أن 132 طنا وزن الجرار الأمريكي الجديد وخزان الوقود سعته 6 آلاف متر ونصف لتر سولار.



وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت أن مصر استلمت جرارات بها عيوب عام 2009 ولم ندخل عليها أى تعديلات.



ونوه إلى أن الجرارات الأمريكية الجديدة ملائمة فنيا للسكة الحديد في مصر، متابعا: "30 جرارا جديدا جاهزين للشحن إلى مصر ويتم التفتيش عليهم من المهندسين المصريين".



وأوضح وزير النقل والمواصلات أن الجرارات الحديثة تم تصميمها بناء على المواصفات المصرية والمهندسين المصريين كانوا يتابعون التصنيع لحظة بلحظة، مضيفًا: "ستدخل الجرارات الجديدة الخدمة بقطارات تضم عربات حديثة في 30 يونيو القادم".



ولفت إلى أن مصر تعاقدت على 1300 عربة قطار جديدة ستصل قبل 30 يونيو 2020، متابعًا: "نقوم بعملية إعادة تأهيل لكل عربات الدرجة الثانية بأفضل مواصفات".

