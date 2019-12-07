يلا شوت MATCH Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك time TV

كورة فور جول بث مباشر مباراة الزمالك ضد أول أغسطس الأنجولي، KORA4GOAL، في مباراة صعبة وقوية ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.





جول العرب حيث يفتتح ملعب الأهلي في السلام، أبوابه في التاسعة من مساء اليوم، لاستضافة مباراة من العيار الثقيل عندما يستضيف الزمالك أول أغسطس الأنجولي GOALEL3ARB الزمالك يطمح لحصد الثلاث نقاط والمنافسة للصعود للدور المقبل من البطولة.





كورة أونلاين، حيث سيكون الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء، أمام اختبار قوي وحقيقي بعدما تسلم المهمة الفنية خلفًا للمُقال الصربي ميتشو، KORA ONLINE، كارتيرون يدخل المباراة لمحو آثار هزيمة إنبي بالدوري ومازيمبي الكونغولي بالجولة الأولى ومصالحة الجماهير البيضاء.





كورة جول ويلعب الزمالك ضمن منافسات المجموعة الأولى والتي تضم بجواره كل من"زيسكو يونايتد الزامبي ومازيمبي الكونغولي وبريميرو دي أوجستو الأنجولي"، KORA GOAL، ملعب الأهلي بالسلام يستضيف مباراة نارية بين الزمالك وأول أغسطس الأنجولي، بالمعترك الإفريقي.





موعد مباراة مازيمبي الزمالك وأول أغسطس بدوري الأبطال

وتُقام مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولي على ملعب السلام، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





القنوات الناقله لمباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولي بدوري الأبطال

وتُذاع مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولي، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HD1 الناقل الحصري لمباريات دوري الأبطال والبطولات الإفريقية، دوري بلس DAWRY PLUS، أول أغسطس الأنجولي ضيفًا على الزمالك، بدوري أبطال إفريقيا.





ترتيب المجموعة الأولى

كورة حصري حيث يحتل مازيمبي الكونغولي صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط ويحل أول أغسطس ثانيًا بنقطة وهو نفس رصيد زيسكو يونايتد صاحب المركز الثالث، فيما يحل الزمالك بالمركز الأخير بدون أي نقاط، KORA7ASRY شاهد الزمالك يستضيف أول أغسطس الأنجولي في السلام.





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