Advertisements
Advertisements
Advertisements

بيلي زين يرد على وصفه بأشهر "شرير" على مستوى العالم (فيديو)

السبت 07/ديسمبر/2019 - 09:03 م
Advertisements
بيلي زين
بيلي زين
Advertisements
رد الممثل الأمريكي وليام جورج والمعروف باسم "بيلي زين"، على وصفه بأنه الشرير الأكثر شهرة على مستوى العالم.

وقال بيلي زين، خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج "معكم"، والمُذاع على قناة "CBC" الفضائية، أن الأمر مفارقة وكأنها دعابة ووصف الأمر بأنه مضحك وبمثابة تحديًا عظيمًا يتقبله بروح الفكاهة.

وأضاف بيلي زين: "المفارقة هي أن الشخصيات التي عرفت بها عادة ما تكون شريرة ومليئة بالأخطاء.. غير مثالية ومحطمة وهي إما أن تكون نتاج حوادث معينة أو تنشئة خاطئة"، مضيفًا أنه كممثل من المشوق أن تجسد هكذا شخصيات.

وأشار بيلي زين، إلى أن هوليوود تميل إلى أن تجعلك تقوم بفعل الشيء الذي نجحت في أدائه.

أما عن التعاطف الذي نالته شخصية "كال" في الفيلم الشهير تيتانيك Titanic، قال بيلي زين إن الأمر يعود لمستوى النضج وعلى الرغم من أن "كال" كان سيئا وبه عيوب تنشئة إلا أنه أحب روز من قلبه وهذه هي الفكرة الاساسية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وليام جورج منى الشاذلي بيلي زين برنامج معكم الممثل الامريكي بيلي زين اشهر شرير في العالم

أخبار تهمك

«اونلاين» NOW مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر Liverpool goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 5 ساعات

رينيه فايلر يطرد نجم الأهلي من الجزيرة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

«يلا شوت» Manchester مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي

منذ ساعتين

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشرKORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليوم bein

منذ ساعة الا ربع

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 6-12-2019 في الدوري الإنجليزي liverpool v bournemouth LIVE

منذ حوالي 6 ساعات

قناة «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة الزمالك وبريميرو دي اوجوستو بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك match caf

منذ أقل من نصف ساعة

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

منذ أقل من ساعة

بي ان سبورت HD مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث time sportبث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث رابط يوتيوب يلا شوت الجديد PLUS

منذ حوالي 5 ساعات

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة مان سيتي ومان يونايتد بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف اون لاين man city vs man united

منذ ساعة و 27 دقيقة

«كورة لايف» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت PLUS ديربي مانشستر derby manchester

منذ ساعتين

«يلا شوت MATCHDAY» مشاهدة مباراة مان سيتي ضد مان يونايتد بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط beIN سبورت

منذ أقل من ساعتين

لايف NOW ON بث مباشر مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر رابط ماتش ZAMALEK يلا شوت PLUS رابط الزمالك اون سبورت NOW

منذ أقل من ساعة

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر manchester united vs manchester city live match watch online

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر مجانًا على Time Sport تايم سبورت.. شاهد مباراة الزمالك بث مباشر مجانًا live hd

منذ ساعتين و 26 دقيقة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الزمالك واول أغسطس بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش الزمالك «هدف شيكابالا»

منذ ساعة

رابط بين سبورت YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الزمالك timesport

منذ 19 دقيقة

موضوعات متعلقة

شيماء سيف: "منكدة على جوزي عيشته"

غدًا.. مهرجان القاهرة السينمائي يكرم شرير "تيتانيك" بيلي زين

مفاجأة.. تعرف على تفاصيل تكريم بطل "تيتانك" في مهرجان القاهرة السينمائي

نجم شهير من أبطال فيلم "تيتانيك" ضيف منى الشاذلي (صور)

تكريم بيلي زين في مهرجان القاهرة السينمائي

النجم العالمي بيلي زين في ضيافة معكم منى الشاذلي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:10 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الزمالك واول أغسطس بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش الزمالك «هدف شيكابالا»

«يلا شوت MATCHDAY» مشاهدة مباراة مان سيتي ضد مان يونايتد بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط beIN سبورت

07:26 م

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشرKORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليوم bein

08:26 م

«يلا شوت» Manchester مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي

07:10 م

لايف NOW ON بث مباشر مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر رابط ماتش ZAMALEK يلا شوت PLUS رابط الزمالك اون سبورت NOW

08:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status