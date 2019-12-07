بيلي زين يرد على وصفه بأشهر "شرير" على مستوى العالم (فيديو)

رد الممثل الأمريكي وليام جورج والمعروف باسم " بيلي زين"، على وصفه بأنه الشرير الأكثر شهرة على مستوى العالم.





و قال بيلي زين، خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج "معكم"، والمُذاع على قناة "CBC" الفضائية، أن الأمر مفارقة وكأنها دعابة ووصف الأمر بأنه مضحك وبمثابة تحديًا عظيمًا يتقبله بروح الفكاهة.





وأضاف بيلي زين: "المفارقة هي أن الشخصيات التي عرفت بها عادة ما تكون شريرة ومليئة بالأخطاء.. غير مثالية ومحطمة وهي إما أن تكون نتاج حوادث معينة أو تنشئة خاطئة"، مضيفًا أنه كممثل من المشوق أن تجسد هكذا شخصيات.





وأشار بيلي زين، إلى أن هوليوود تميل إلى أن تجعلك تقوم بفعل الشيء الذي نجحت في أدائه.





أما عن التعاطف الذي نالته شخصية "كال" في الفيلم الشهير تيتانيك Titanic، قال بيلي زين إن الأمر يعود لمستوى النضج وعلى الرغم من أن "كال" كان سيئا وبه عيوب تنشئة إلا أنه أحب روز من قلبه وهذه هي الفكرة الاساسية.



