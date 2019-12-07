يلا شووت TIME SPORT مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر KORA STAR حصري اون سبورتس الزمالك جودة متعدد LIVE NOW

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تنطلق المباراة اليوم السبت 7 ديسمبر في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وهي منقولة عبر قناة beIN Sports HD 7 بتعليق على محمد علي.

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ويستضيف ملعب السلام مواجهة قوية بين فريقي الزمالك KORA STAR بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون ونادي أول أغسطس الأنجولي في الجولة الثانية.

ويسعى نادي الزمالك KOOORA ONLINEلتحقيق الفوز ضد أول أغسطس لاستعادة توازن الفريق في مشواره في دوري أبطال أفريقيا

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