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قنصل فلسطين بالإسكندرية: الرئيس أبو مازن يخوض معارك دبلوماسية في المحافل الدولية

السبت 07/ديسمبر/2019 - 08:56 م
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بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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نظمت اليوم السبت القنصلية العامة لدولة فلسطين بالإسكندرية، حفلا بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك بحضور السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين بالقاهرة، أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، العميد حازم بدرالدين، مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية، وقناصل الدول الغربية والأجنبية.

وقال السفير حسام الدباس القنصل العام لدولة فلسطين بالإسكندرية، إن الشعب المصري حكومة وشعبا، قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، الذي ما انفك يقدم الدعم السياسي لاخيه فخامة الرئيس محمود عباس ابو مازن، في المحافل الدولية لإثبات حقوق فلسطين، ورؤيته الثابتة بأن لا حل في المنطقة والعالم الا بإقامة دولة فلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف، حسب قرارات الشرعية الدولية.

وأضاف أن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ليس يوما إعلاميا، بل يوم لاستخلاص العبر، والاستفادة من تجربتها النضالية، التي تقوم إن اعترف العالم بحقوقنا الوطنية ودعمه بعشرات القرارات الدولية، لم يكن ليتحقق لولا التضحيات العظيمة التي قدمها الشعب الفلسطيني، ليثبت للعالم بأن كل محاولات الشطب مم التاريخ قد فشلت وسوف يحبط شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية المجيدة، كل محاولات الشطب والتجاوز على الحقوق الوطنية بإقامة دولته المستقلة، وجلاء الاحتلال الجاثم على صدورنا منذ ٧١ عاما.

وأكد أن القيادة السياسية على رأسها الرئيس محمود عباس ابو مازن، تخوض معركة دبلوماسية في المحافل الدولية، لتثبت هذا الحق للتصدي لكل المؤامرات التي تسعى في تصفية القضية الفلسطينية، عبر مبادرات ومؤتمرات مشبوهة، آخرها ما طلع علينا في غزة بإقامة المستشفى الميداني الأمريكي التي تهدف إلى فصل غزة عن الضفة الغربية وتقطيع اواصل الوطن تحقيقا لصفقة القرن.


وأوضح أن إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يعبر عن المكانة الطبيعية للشعب الفلسطيني بين شعوب العالم بامتلاكه حق تقرير مصيره، لمواجهة المشروع الإسرائيلي الذي يحاول تغييب الحقوق الفلسطينية.
قنصل فلسطين بالإسكندرية: الرئيس أبو مازن يخوض معارك دبلوماسية في المحافل الدولية
قنصل فلسطين بالإسكندرية: الرئيس أبو مازن يخوض معارك دبلوماسية في المحافل الدولية
قنصل فلسطين بالإسكندرية: الرئيس أبو مازن يخوض معارك دبلوماسية في المحافل الدولية
قنصل فلسطين بالإسكندرية: الرئيس أبو مازن يخوض معارك دبلوماسية في المحافل الدولية
قنصل فلسطين بالإسكندرية: الرئيس أبو مازن يخوض معارك دبلوماسية في المحافل الدولية
قنصل فلسطين بالإسكندرية: الرئيس أبو مازن يخوض معارك دبلوماسية في المحافل الدولية
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