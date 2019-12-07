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طائرة مسيّرة تستهدف منزل زعيم التيار الصدري بعد ليلة دامية في بغداد

السبت 07/ديسمبر/2019 - 08:48 م
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مقتدى الصدر
مقتدى الصدر
الفجر السعودي
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قامت طائرة مسيّرة باستهداف منزل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الداعم للمتظاهرين المناهضين للسلطة في النجف، فجر اليوم السبت، وذلك بعد مقتل 17 متظاهراً بهجوم على أيدي مسلحين مجهولين في بغداد.

ويأتي هذا الهجوم بعد ليلة دامية شهدتها العاصمة العراقية، إذ هاجم مسلحون مجهولون المتظاهرين في بغداد وسيطروا لفترة وجيزة على مبنى يحتله المحتجون منذ أسابيع قرب جسر السنك، ما أسفر عن مقتل 17 شخصاً على الأقل وإصابة نحو مئة بجروح، بحسب ما أكدت مصادر طبية لـ"فرانس برس".

وأطلق المتظاهرون على الهجوم اسم "مجزرة السنك" نسبة إلى جسر السنك القريب من ساحة التحرير المركزية، وإثر الهجوم الدامي، انتشر أصحاب "القبعات الزرقاء" العزّل التابعين للتيار الصدري في محيط المنطقة لحماية المتظاهرين.

وتدفقت أعداد كبيرة من المحتجين إلى ساحة التظاهرات في بغداد والمحافظات الجنوبية؛ حيث تجري اعتصامات منذ أسابيع عدة، ويطالب العراقيون منذ أكثر من شهرين، بتغيير الطبقة الحاكمة منذ 16 عاماً، والتي يتهمونها بالفساد والمحسوبية والتبعية لإيران.

ويمثل الهجوم الأخير نقطة تحول في مسار حركة الاحتجاج العفوية في العراق، التي أسفرت حتى الآن عن سقوط 445 قتيلاً وأكثر من عشرين ألف جريح.

فسبق للقوات الأمنية المنتشرة في محيط ساحات التظاهر أن أطلقت النار مرات عدة على المتظاهرين، لكن ما جرى ليل الجمعة مختلف، إذ أن تلك القوات وقفت مكتوفة الأيدي أمام هجوم المسلحين، ولم يكن أمام المحتجين سوى وسائل التواصل الاجتماعي لبث صور الفوضى في المكان.

ويبدو أن الأجهزة الأمنية الحكومية عاجزة عن التعرف عن المهاجمين أو اعتقالهم، في بلد اكتسبت فيه الفصائل المسلحة الموالية لإيران نفوذاً كبيراً، خصوصاً بعدما باتت تحمل صفة رسمية.

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ليلة دامية طائرة مسيّرة زعيم التيار الصدري جسر السنك بغداد الصدر

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