كامل الوزير: الجرارات الجديدة ستعيد للسكة الحديد قوتها وهيبتها (فيديو)

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه هناك 800 جرار بالسكة الحديد منهم 400 جرار معطل على الأقل، معقًبا: "مفيش منظومة تقدر تشتغل كده".



وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن الجرارات الجديدة ستعيد للسكة الحديد قوتها وهيبتها، مشيرا إلى أن منظومة السكة الحديد تخدم المواطن الذي ليس لديه سيارة أو المواطن الذي لا يستطيع تحمل وسيلة مواصلات مرتفعة الثمن.



وأشار وزير النقل والمواصلات، إلى أن الجرارات الجديدة ستمثل نقل حقيقية للمنظومة الجديدة خاصة في أسلوب وإدارة السكة الحديد، لافتًا إلى أن السكة الحديد كانت تنقل مليون راكب يوميا قبل عام 2010.

