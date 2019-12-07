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يلا شوت «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش الزمالك beIN SPORT

السبت 07/ديسمبر/2019 - 08:51 م
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بوابة الفجر
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* موعد المباراة :
تُقام مباراة مازيمبي والزمالك في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر والسابعة مساءً بتوقيت السعودية والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تلقى الزمالك هزيمة الثقيلة في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا على يد مازيمبى الكونغولى بثلاثية دون رد ليحتل الفريق الأبيض المركز الأخير في المجموعة الأولى بدون رصيد من النقاط بينمت احتل الفريق الكونغولي المركز الأول بثلاثة نقاط.

وجاء أول أغسطس الأنجولي في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة ومتساوي مع زيسكو يونايتد الزامبي الذي يحتل المركز الثالث برصيد نقطة واحدة أيضًا لذا بات الفريق الأبيض في حاجة لحصد نقاط المباراة الثلاث التي ستقام وسط جماهيره لتعديل وضعه في ترتيب المجموعة لمواصلة المنافسة على اللقب الإفريقي.

* مشاهدة مباراة أول أغسطس والزمالك :
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* التشكيل المتوقع الزمالك لمواجهة مازيمبي :
حراسة المرمى : عواد
خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - محمود علاء - حمدي النقاز
خط الوسط : محمد حسن - أحمد سيد زيزو - محمد أوناجم - شيكابالا
خط الهجوم : كريم بامبو - عمر السعيد

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