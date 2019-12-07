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قناة «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة الزمالك وبريميرو دي اوجوستو بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك match caf

السبت 07/ديسمبر/2019 - 08:48 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة الزمالك ضد بريميرو دي اوجوستو اليوم السبت 7/12/2019 في دوري أبطال افريقيا
 

 
مشاهدة مباراة الزمالك ضد بريميرو دي اوجوستو اليوم السبت 7/12/2019 في دوري أبطال افريقيا، يلتقي الزمالك امام نظيره بريميرو دي اوجوستو الانجولي في تمام الساعه 9 على ملعب السلام ضمن الجوله الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

مشاهدة مباراة الزمالك ضد بريميرو دي اوجوستو اليوم السبت 7/12/2019 في دوري أبطال افريقيا
 

مشاهدة مباراة الزمالك ضد بريميرو دي اوجوستو اليوم السبت 7/12/2019 في دوري أبطال افريقيا، و يسعى الزمالك للفوز على ملعبه و وسط جماهيره بعدما تعثر في مباراته الأولى امام مازيمبي الكونغولي و خسر بثلاثيه نظيفه أسفرت عن إقالة الصربي ميتشو من تدريب الأبيض و تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون بدلاً منه.

مشاهدة مباراة الزمالك ضد بريميرو دي اوجوستو اليوم السبت 7/12/2019 في دوري أبطال افريقيا
 

مشاهدة مباراة الزمالك ضد بريميرو دي اوجوستو اليوم السبت 7/12/2019 في دوري أبطال افريقيا، و أعلن كارتيرون عن قائمة الفريق في ثاني لقائاته في الإدارة الفنية للفارس الأبيض و جاءئت كالتالي، وجاء قائمة الزمالك كالتالى: محمد عواد - محمد أبو جبل في حراسة المرمي.
محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام -  حازم إمام - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي في خط الدفاع 
طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد زيزو - يوسف أوباما - محمد أوناجم - شيكابالا - مصطفي فتحي - أشرف بن شرقي فى خط الوسط، مصطفي محمد في خط الهجوم
 

 
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