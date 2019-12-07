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«كورة لايف»: مشاهدة مباراة مان سيتي ومان يونايتد بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف اون لاين man city vs man united

السبت 07/ديسمبر/2019 - 08:48 م
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مشاهدة مباراة مان سيتي ومان يونايتد بث مباشر
مشاهدة مباراة مان سيتي ومان يونايتد بث مباشر
الفجر الرياضي
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الان شاهد مباراة القمة بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم السبت عبر موقع الفجر الرياضي يلا شوت بلس
بث حي ومباشر لمباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز يلا كورة، شاهد مباراة مانشستر سيتي اليوم ضد مانشستر يونايتد KORA STAR متابعة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد COOL KORA روابط سريعة سرعات متعددة.
ويشهد ملعب الإتحاد مواجهة مرتقبة بين مانشستر سيتيLIVE7HD ومانشستر يونايتد في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
التشكيل المتوقع لفريقي مانشستر يونايتد و مانشستر سيتي
تابع من هنا مباراة الديربي بين مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد اليوم السبت على موقع الفجر برابط سريع kooora4live لأصحاب السرعات العالية ورابط آخر kora on line لأصحاب السرعات المنخفضة جودات متعددة دون تقطيع.
ومن المتوقع أن يدخل المدرب سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد YALLA KORA اللقاء بالتشكيل التالي.
دافيد دي خيا
براندون ويليامز – هاري ماجواير – فيكتور ليندولف – آرون وان بيساكا
فريد – أندرياس بيريرا - ماكتومناي
ماركوس راشفورد – جيسي لينجارد – دانيل جيمس
بينما من المتوقع أن يلعب بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي YALLASHOOT اللقاء بالتشكيل التالي
إيديرسون
ميندي – أوتاميندي – فيرناندينيو - ووكر
جوندوجان – رودري – دي بروين
ستيرلنج – خيسوس – بيرناردو سيلفا
موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة لها
شاهد من هنا بث مباشر لمباريات الدوري الإنجليزي اليوم KOORA ONLINE تابع مباراة ديربي مانشستر بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد على الهواء اليوم KOOORA4LIVE برابط مباشر دون تقطيع، مشاهدة لقاء مانشستر سيتي مع مأنشستر يونايتد رابط سريع جودة عالية GOAL LIVE .
وتنقل المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات، وهي منقولة على قناة beIN Sports HD 2 بتعليق حفيظ دراجي.


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