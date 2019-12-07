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تعرف على مهام هيئة الرقابة المالية بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسها

السبت 07/ديسمبر/2019 - 08:45 م
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بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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تحتفل خلال هذا الأسبوع هيئة الرقابة المالية، بمرور نحو 10 سنوات على إنشائها، التى ساهمت خلالها في تنظيم سوق الأدوات المالية الغير مصرفية، سعايا منها لزيادة دور تلك الأدوات في دعم الاقتصاد بجانب القطاع المصرفي.

 

 مهمة هيئة الرقابة المالية :

وكان قد تم تأسيس هيئة الرقابة المالية في عام 2009، بغرض الأشراف على الأسواق المالية الغير مصرفية والتى تشمل سوق رأسمال  والنشاط التأميني، والتمويل العقاري وقامت بأستحداث نشاطي التأجير التمويلي  والتخصيم والتوريق، حيث تهدف الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال أعمالها ومهامها المتعددة، سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، تنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية، توازن حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، توفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها.

 

محمد عمران الهيئة تحل محل ثلاث هيئات رقابية:

أشار محمد  عمران رئيس البورصة  خلال تصريحات صحفية علي هامش الأحتفال بمرور 10 سنوات على إنشائها، إلى أن إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية لتحل محل ثلاث هيئات رقابية في جهة رقابية موحدة للقطاع المالي غير المصرفي.

 

وأضاف عمران،  أن حجم اصدارات الاوراق المالية بلغ منذ بدأ الهيئه عمالها أكثر من   تريليون و ٣٠٠ مليار جنيه في الفترة ..

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الكلمات المفتاحية

هيئة الرقابة المالية مرور عشر سنوات على انشاء هيئة الرقابة المالية

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