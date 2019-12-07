zamalek vs Primeiro de Agosto LIVE مشاهدة مباراة الزمالك ضد أول أغسطس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش الزمالك NOW beIN SPORT

جول كورة مباراة نادي الزمالك مع فريق اول أغسطس الانجولي اليوم السبت في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد السلام الدولي KOORA ONLINE في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا BEIN MATSH وكان نادي الزمالك قد خسر مباراته الأولى من فريق مازيمبي الكونغولي بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة خارج ملعبه.





كورة ستار ونجح نادي الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون في مهمته الأولى مع الفريق الأبيض في تحقيق الفوز على فريق الشرقية منذ ثلاث ايام بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد YALA LIVE في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور ال32 من بطولة كأس مصر وذلك بعد هزيمتين من فريق مازيمبي الكونغولي وإنبي في بطولتي دوري ابطال افريقيا والدوري المصري الممتاز KOORA ONLINE.





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كول كورة وسيدعم نادي الزمالك 10 آلاف متفرج خلال مباراة اول أغسطس الانجولي على ستاد السلام الدولي KOORA STAR والذي نجح عليه فريق الأهلي في تحقيق فوزه الأول بدور المجموعات مساء أمس على حساب فريق الهلال السوداني بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، ويسعى الزمالك لتحقيق أيضاً الثلاث نقاط من أجل عدم ابتعاده عن المنافسة في التأهل لدور المقبل من البطولة COOL KOORA.



