«يلا شوت: مشاهدة مباراة مان سيتي ومان يونايتد بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف اون لاين man city vs man united

يستضيف نادي مانشستر يونايتد KORA STAR الإنجليزي نظيره نادي مانشستر سيتي اليوم السبت 7 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر KORA GOAL من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي اليوم

وستذاع مباراة نادي مانشستر يونايتد KORA LIVE ضد نادي مانشستر سيتي اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على قناة "بي إن سبورتس 2" بتعليق حفيظ دراجي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

وستلعب مباراة نادي مانشستر يونايتد KORA LIVE ضد نادي مانشستر سيتي اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة KORA ONLINE والثامنة ونصف بتوقيت السعودية على ملعب الاتحاد.

تشكيل مانشستر يوناتيد المتوقع ضد مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

خط الدفاع: لينديلوف - هاري ماجواير - وان بيساكا - لوك شاو

خط الوسط: فريد - سكوت ماكتوميناي - دانييل جيمس

خط الهجوم: جيسي لينجارد - ماسون جرينوود - ماركوس راشفورد.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: إيديرسون مورايس

خط الدفاع: فرناندينيو - جون ستونز - كايل ووكر - بنيامين ميندي

خط الوسط: رودريجو - ديفيد سيلفا - كيفين دي بروين

خط الهجوم: برناردو سيلفا - رحيم ستيرلينج - جابرييل خيسوس.

بث مباشر لمباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة نادي مانشستر يونايتد ضد نادي مانشستر سيتي اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة نادي مانشستر يونايتد ضد نادي مانشستر سيتي اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

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