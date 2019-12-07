«يلا شوت» TIME LIVE مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك اون سبورتON SPORT

مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة نادي الزمالك بقيادة مدربه الجديد باتريس كارتيرون نظيره فريق اول أغسطس الانجولي اليوم السبت 7 ديسمبر COOL KOORA في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا YALA SHOOOT PLUS ويسعى المارد الأبيض لتحقيق فوزه الأول بدور المجموعات هذا الموسم من خلال بوابة الفريق الانجولي.





يلا لايف تابع المباراة كاملة بدون تقطيع عبر اليوتيوب البث الحي الأسطورة ALASTORA وكان الفريق الأبيض قد تعرض لهزيمة قاسية في الجولة الأولى من فريق مازيمبي الكونغولي بنتيحة ثلاثة أهداف مقابل لا شئ GOAL KOORA بينما تعادل فريق اول أغسطس الانجولي مع فريق زيسكو الزامبي بنتيجة هدف لكل فريق، وسوف يستضيف على الجانب الآخر فريق زيسكو نظيره فريق مازيمبي الكونغولي YALA LIVE.





جول كورة وسوف تقام المباراة بين فريق الزمالك وفريق اول أغسطس الانجولي في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة KOORA ONLINE وفي الساعة الحادية عشر مساء اليوم بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي KOORA STAR مباراة نادي الزمالك ضد فريق اول أغسطس الانجولي اليوم السبت على ستاد السلام.





كورة أونلاين وسوف تسبق تلك المباراة اللقاء الآخر بين فريق مازيمبي الكونغولي وفريق زيسكو الزامبي في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة COOL KOORA ويرغب المارد الأبيض في إنتهاء المباراة بالتعادل بين الفريقين او على أقل تقدير يفوز الفريق الزامبي من أجل أبعاد مازيمبي عن الانفراد بصدارة تلك المجموعة وحيدا منذ بدايتها BEIN MATSH.



