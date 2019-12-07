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هاني شاكر: أفكر جديًا في حل مشكلة أغاني المهرجانات

السبت 07/ديسمبر/2019 - 08:51 م
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هانسي شاكر
هانسي شاكر
كساب أحمد
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قال الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، إن الإقبال على الحفلات التي قام بإعدادها في الولايات المتحدة الأمريكية كان غير طبيعيًا، ولهذا سيقوم بإعداد حفلات أكبر بناءً على طلب الجالية العربية، مشيرًا إلى أن حفلة لاس فيجاس حضرها ما يقرب من 5آلاف فرد من جميع أنحاء العالم العربي، معقبًا: "الناس كانت قاعدة لحد آخر غنوة، ودا مش بيحصل كتير".

وتابع نقيب الموسيقيين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مسا الورد"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن يعمل على التفكير بشكل جدي لحل مشكلة أغاني المهرجانات التي زادت بصورة كبيرة الفترة الأخيرة، من خلال الاتفاق مع وزير الثقافة إيناس عبد الدايم، وأشرف زكي نقيب الممثلين، لإعداد جلسة لرفع المستوى الفني بكل النواحي.

ولفت إلى أنه سيدعو الإعلام لتغطية هذه الجلسة، معقبًا: "عايزين نشوف المهرجانات رايحة لفين، لازم يكون فيه كونترول وتنظيم لهذه الأغاني للارتقاء بالذوق العام".
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