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يلا كورة YALLAKORA مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس يلا شوت HD بث مباشر KORA LIVE كورة ستار رابط ماتش (هدف ساسي)

السبت 07/ديسمبر/2019 - 08:16 م
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بوابة الفجر
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بث مباشر مباراة الزمالك وأول أغسطس في دوري أبطال أفريقيا COOL KORA رابط مباشر دون تقطيع
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ويستضيف ملعب السلام مواجهة قوية بين فريقي الزمالك KORA STAR بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون ونادي أول أغسطس الأنجولي في الجولة الثانية.

ويسعى نادي الزمالك KOOORA ONLINEلتحقيق الفوز ضد أول أغسطس لاستعادة توازن الفريق في مشواره في دوري أبطال أفريقيا
تابع حصرياً البث المباشر اليوم على الهواء مباشرة مباراة الزمالك وأول أغسطس في دوري أبطال أفريقيا MOBI KORA جودة عالية إتش دي ورابط COOL KORA للسرعات المنخفضة جودة عالية دون تقطيع.


تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة أول أغسطس
تابع على الهواء مباشرة مباراة الزمالك وأول أغسطس في دوري أبطال أفريقيا دوري بلس رابط الأسطورة YALLA KORA رابط مباشر KOOORA4LIVE جودة عالية دون تقطيع.

وومن المتوقع أن يخوض الفرنسي كارتيرون المباراة بالتشكيل التالي.
حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمد عبدالغني – عبدالله جمعة
خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي.
خط الهجوم: مصطفى محمد.

موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس والقنوات الناقلة
يمكنكم متابعة مباراة الزمالك وأول أغسطس عبر موقع الفجر الرياضي عبر رابط سريع GOAL LIVE بين ماتش جودة YOUTUBE رابط مباشر جودة متعددة دون تقطيع، ويمكنكم متابعة المباراة عبر BEIN CONNECT على الهواء مباشرة.

وتنطلق المباراة اليوم السبت 7 ديسمبر في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وهي منقولة عبر قناة beIN Sports HD 7 بتعليق على محمد علي.

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