في ضوء توجيهات الرئاسة.. "التنمية الشاملة" يقدم مساعدات ويبحث مشكلات أهالي الشرقية.. (صور)

انطلق مؤتمر التنمية الشاملة بمحافظة الشرقية، مساء أمس الجمعة، بحضور الدكتور أيمن عكرش مساعد وزير التموين للمشروعات، والمهندس الحسيني الكارم، مساعد المنسق العام للعلاقات العامة بحملة بنفكر لبكره، والكاتب الصحفي محمد عمارة نائب رئيس تحرير الجمهورية، و الدكتور صفوت النحاس الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات المصري، والداعية الإسلامي مظهر شاهين، والفنان عزت العلايلي، والفنانة ليلي طاهر، والفنانة نشوى مصطفى، ولفيف من أساتذة المركز القومي للبحوث وعلى رأسهم الدكتورة وفاء حجاج، ولفيف من كبار رجال الدولة والفنانين والإعلاميين، وذلك بمركز فاقوس قرية العزازي بالكرايمة.





وقال الحسيني الكارم، إن الحملة تهدف إلى رفع حالة الانتماء للمساهمة في الشأن العام، فضلا عن التركيز على رفع المفاهيم الوطنية، وعرض التحديات التي تمر بها الدولة المصرية، لا سيما وأن الاهتمام بالمواطن المصري يأتي على قمة الأولويات التي تركز عليها القيادة السياسية، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستمرة لكل المسئولين.

وتشارك مبادرة "حياة كريمة" بتقديم المساعدات للفئات الأكثر احتياجًا بعدد من المحافظات وخصوصًا الحدودية، والمناطق الأكثر فقرًا، مضيفًا أن القيادة السياسية فى مصر تراهن على قوة الشعب.







وفي ضوء توجهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاهتمام بالشباب والأسر الأكثر احتياجا والرعاية، تم الإعلات خلال المؤتمر عن طرح بعض المشروعات كالتالى:-





-تقديم مشروعات صغيرة للأسر الأكثر احتياجا مدعمة بمليون جنيه كمنحة من وزارة التضامن الاجتماعي





_ قوافل طبية وصيدلة وزراعية من المركز القومي للبحوث بها افضل الاساتذة





_تجهيز عرائس





_ إنشاء هايبر ماركت بمركز فاقوس لتوفير فرص عمل للشباب





- دراسة إقامة عشرة مصانع بمركز فاقوس للإنتاج من أجل التصدير





هذا وتقرر أن تبدأ القافلة الطبية البشرية عملها بداءً من الساعة 10 صباحا، وتضم التخصصات طبية عديدة منها "تخصص النساء والتوليد، تخصص أطفال، تخصص الباطنة"، كذلك تقرر بدء فحص المرضى ابتداء من الساعة 10 صباحا.





ووفقا لبرنامج عمل المؤتمر فقد تقرر إطلاق عدد من الأنشطة الساعة الثالية عصرا على النحو التالي:-

- توزيع خمس جهاز عروسة





- تقديم 200 فرصة عمل قطاع خاص تبدأ بـ 2000 جنيه شهري للشخص بدون مؤهل ثم يزيد مع مؤهل الدبلوم ثم يزيد مع المؤهل العالي وسائقين، كذلك ستتم إجراءات التعاقد داخل المؤتمر بعد المقابلة الشخصية وهو ما يتطلب المستندات الرسمية كصورة البطاقة الشخصية والمؤهل.





- تقديم عدد من الحالات للعرض على الدكتور صفوت النحاس، للبدء في بحث اجتماعي من وحدة التضامن الاجتماعي وصورة قسيمة زواج وصورة بطاقة الرقم القومي لهذه الحالات.





-تسقيف المنازل.

-تقديم بطاطين.

-تقديم مشروعات للأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة كمنح مالية.

-تقديم مساعدات ماليه للحالات الحرجة.