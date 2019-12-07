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مسئول بإستاد السلام: الملعب سيظل بيتا مفتوحا لكل الأندية المصرية فى كافة البطولات

السبت 07/ديسمبر/2019 - 08:13 م
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ستاد السلام
ستاد السلام
الفجر الرياضي
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أكد مصدر مسئول بإستاد السلام، على أنه وبالرغم من الاتفاق الذي تم بين الإدارة ومجلس إدارة النادي الأهلي ليكون الملعب هو الاستاد الرئيسي للنادي خلال الفترة المقبلة، إلا أن الاستاد سيظل بيتا مفتوحا لكل الأندية المصرية فى كافة البطولات والمنافسات خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف المصدر في تصريحاته أن العقود النهائية للإتفاق مع النادي الأهلي لم تصله حتى الآن ليتم تفعيلها، مشيرا أن الاستاد بالملعب ومدرجاته وجميع منشآته الرياضية، هو منشأة وطنية ستظل تخدم كل الأندية في مصر حال طلبهم وكل الجماهير سيظل مرحبا بهم في أي وقت، خاصة وأن استاد السلام أحد أهم الملاعب التي استضافت بطولات كبرى ومباريات هامة لجميع الأندية والمنتخبات المصرية، وسيظل بيتا للجميع.

مشددا نفيه أن إدارة الاستاد قد أصدرت أي تعليمات من أي نوع تفيد معارضة من الإدارة أو أي جانب لإستقبال مباريات الفرق المصرية على الصعيد المحلي أو الأفريقي والدولي. 

ومن المنتظر أن يشهد الاستاد الليلة مباراة هامة لنادي الزمالك أمام أول أغسطس الأنجولي في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
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الكلمات المفتاحية

ستاد السلام دوري أبطال أفريقيا

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