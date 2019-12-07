أونلاين NOW: مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NQW ZAMALEK رابط مباشر الزمالك NOW اون سبورت

يستضيف فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مساء اليوم السبت، نظيره أول أغسطس الأنجولى، فى إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها على استاد السلام.





ويحتل الزمالك المركز الأخير فى المجموعة الأولى بدون رصيد من النقاط، فيما يحتل مازيمبى الكونغولى المركز الأول بثلاثة نقاط، وجاء أول أغسطس الأنجولى فى المركز الثانى برصيد نقطة واحدة، بالتساوى مع زيسكو يونايتد الزامبى الذى يحتل المركز الثالث برصيد نقطة واحدة أيضًا.





ومن المقرر ان ينقل التليفزيون المصرى المباراة على الهواء مباشرة عبر قناتى تايم سبورت، والقناة الثانية الارضيتين، حسب لوائح الاتحاد الافريقى لكرة القدم بالسماح بالدولة التى تستضيف مبارايات فرقها باذاعتها عبر القنوات الارضية كما تذاع على قناة بى إن سبورت hd1.







