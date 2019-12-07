«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش الزمالك هدف Shikabala

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يستضيف نادي الزمالكYALLA SHOOT نادي أول أغسطس في الجولة الثانية للمجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أفريقيا بملعب السلام.





ويسعى نادي الزمالك COOL KORAلتحقيق الفوز وتدارك الهزيمة السابقة أمام مازيمبي الكونغولي في الجولة السابقة





التشكيل المتوقع للزمالك ضد أول أغسطس

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ومن المتوقع أن يخوض نادي الزمالك YALLA KORAبقيادة كارتيرون مواجة أول أغسطس بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حازم إمام – محمد عبدالغني – محمود علاء – عبدالله جمعة

خط الوسط: يوسف أوباما – فرجاني ساسي –طارق حامد – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مصطفى محمد.





موعد مباراة الزمالك و أول أغسطس والقنوات الناقلة لها

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تنطلق المباراة اليوم السبت 7 ديسمبر في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وهي منقولة عبر قناة beIN Sports HD 7 بتعليق على محمد علي.



