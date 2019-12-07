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«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش الزمالك هدف Shikabala

السبت 07/ديسمبر/2019 - 08:10 م
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بوابة الفجر
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شاهد عبر الفجر الرياضي مباراة الزمالك و أول أغسطس الأنجولي اليوم السبت 7 ديسمبر في دوري أبطال أفريقيا رابط مباشر دون إعلانات yalla shoot plus>

بث مباشر مباراة الزمالك وأول أغسطس يلاشوت، مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس كوول كورة، تابع مباراة أأول أغسطس والزمالك في دوري أبطال أفريقيا يلا كورة، مشاهدة مباراة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا.
يستضيف نادي الزمالكYALLA SHOOT نادي أول أغسطس في الجولة الثانية للمجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أفريقيا بملعب السلام.

ويسعى نادي الزمالك COOL KORAلتحقيق الفوز وتدارك الهزيمة السابقة أمام مازيمبي الكونغولي في الجولة السابقة

التشكيل المتوقع للزمالك ضد أول أغسطس
بث حي ومباشر مباراة الزمالك و أول أغسطس الأنجولي في دوري أبطال أفريقيا رابط مباشر LIVE7HD جودات متعددة سرعة عالية دون تقطيع.

ومن المتوقع أن يخوض نادي الزمالك YALLA KORAبقيادة كارتيرون مواجة أول أغسطس بالتشكيل التالي.
حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع: حازم إمام – محمد عبدالغني – محمود علاء – عبدالله جمعة
خط الوسط: يوسف أوباما – فرجاني ساسي –طارق حامد – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي.
خط الهجوم: مصطفى محمد.

موعد مباراة الزمالك و أول أغسطس والقنوات الناقلة لها
شاهد البث المباشر لمباراة الزمالك وأول أغسطس في بطولة دوري أبطال أفريقيا KOOORA ONLINE رابط سريع دون تقطيع، مشاهدة مباراة الزماالك وأول أغسطس بث الأسطورة STAR PLUS ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة المباراة على شبكة الإنترنت رابط سريع جودة يوتيوب KOOORA4LIVE جودات متعددة.

تنطلق المباراة اليوم السبت 7 ديسمبر في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وهي منقولة عبر قناة beIN Sports HD 7 بتعليق على محمد علي.

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