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مازيمبي الكونغولي يتصدر مجموعة الزمالك بفوز على زيسكو وسط تألق موليكا

السبت 07/ديسمبر/2019 - 08:09 م
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مازيمبي
مازيمبي
محمد جمال
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حقق فريق مازيمبي الكونغولي الفوز على فريق زبسكو يونايتد الزامبي، فى لقاء أقيم على ملعب زيسكو بزامبيا ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020.
وفاز فريق مازيمبي بهدفين لهدف خارج ملعبه ليتصدر المجموعة التى يتواجد بها نادى الزمالك ونادى بريميرو دى أوجستو الأنجولي.

وسجل هدفي مازيمبي نجم الفريق جاكسون موليكا فى الدقائق 10 و63 بينما سجل هدف زيسكو اللاعب وينستون كالينجو، ليتصدر مازيمبي الكونغولي صجارة المجموعة.

ترتيب المجموعة بعد فوز مازيمبي على زيسكو
مازيمبي الكونغولي 6 نقاط
زيسكو الزامبي نقطة
بريميرو دى أوجستو نقطة
الزمالك بلا نقاط

ويستضيف ملعب السلام اليوم فى التاسعة مساءا مباراة قوية بالمجموعة عندما يحل فريق بريميرو دى أوجستو الأنجولى ضيف على الزمالك ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020.
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