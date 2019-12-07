يلا شوت YALLA ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر رابط TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaKora

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك وبريميرو دي أجوستو السبت 7/12/2019 في دوري أبطال إفريقيا

KOORA STAR يستضيف ستاد السلام اليوم السبت الموافق 7 ديسمبر مباراة منتظرة تجمع بين نادى الزمالك وضيفه بريميرو دى أوجستو الإنجولي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الزمالك YALLA SHOOT، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الزمالك وبريميرو دى اوجستو KOORA GOAL.





KOORA STAR موعد مباراة الزمالك وبريميرو دي أجوستو

يلتقي نادي الزمالك اليوم مع فريق بريميرو دى أوجستو فى تمام التاسعة مساءاً بتوقيت مصر والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الزمالك وبريميرو دى اوجستو KOORA LIVE ، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الزمالك KOORA STAR ، رابط سريع، يوتيوب، اونلاين لمشاهدة المباراة، كورة ستار، شاهد مباراة الزمالك بدوري أبطال إفريقيا، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الزمالك KOORA GOAL .





KOORA ONLINE ويسعي الزمالك للفوز باللقاء تحت قيادة المدير الفنى الفرنسي الجديد للفريق الأبيض باتريس كارتيرون بعد رحيل المدرب الصربي للفريق ميتشو سريدوفيتش والذى ركل بعد خسارة الزمالك اللقاء الأول بالمجموعة أمام فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الزمالك وبريميرو دى اوجستو KOORA GOAL، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الزمالك وبريميرو KOORA STAR.





KOORA LIVE القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبريميرو دي أجوستو

يستضيف ملعب السلام مباراة الزمالك وبريميرو دى اوجستو اليوم فى تمام التاسعة مساءاً بتوقيت مصر والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 و beIN Sport HD 7 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الزمالك YALLA SHOOT .