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تشكيل أول أغسطس ضد الزمالك.. مشاهدة مباراة الزمالك بث مباشر LIVE

السبت 07/ديسمبر/2019 - 08:00 م
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أول أغسطس ضد الزمالك
أول أغسطس ضد الزمالك
هاني عصام
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أعلن البوسني درجان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أول أغسطس عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك مساء اليوم باستاد السلام في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

جاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: أداو جواكيم كاباسا.
خط الدفاع: ايزاك كوريا داكوستا – ماسنجونا اليكس – بودريك اونجندا موسلينجي – باولو مازويكاما.
خط الوسط:  كريستيان نجوديكاما  - لوفومبو لورينكو - إيبوكون أكينفينوا - مانويل أفونسو.
خط الهجوم: كريستوفاو باسينسيا مابولولو – يازيد إيماني.

ويتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتحقيق فوزه الأول في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما سبق له الخسارة في الجولة الأولى أمام مازيمبي الكونجولي بنتيجة 3-0.
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