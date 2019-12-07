مجانًا| مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر TIME SPORT.. قناة مفتوحة شاهد مباراة الزمالك ضد اول اغسطس تايم سبورتHD





ينتظر اليوم السبت عشاق الكرة المصرية مواجهة قوية من العيار الثقيل حيث يواجه نادي الزمالك نظيره نادي اول أغسطس الأنجولي ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا علي ستاد السلام الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.





ويسعي نادي الزمالك لاستغلال عامل الأرض و الجمهور للفوز و الحصول على الثلاث نقاط لتعويض هزيمة الجولة الأولي من بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام نظيره نادي مازيمبي الكونجولي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ بينما يرغب النادي الإنجولي في الحصول علي نتيجة إيجابية تضعه في المركز الثاني بالمجموعة حيث تعادل في الجولة الأولي أمام نظيره نادي زيسكو يونايتد الزامبي بنتيجة هدف مقابل هدف





تعرف علي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك و أول أغسطس في دوري أبطال أفريقيا :





- قناة تايم سبورت الرياضية المصرية عبر التردد الأرضي





- قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 11785 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Eutelsat Sesat W4.





- قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.





- قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.





- قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.





- قناة Maiwand TV / التردد، 11885 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر Y1A.





- قناة SRF Zwei HD / التردد، 10971 أفقي / معدل الترميز، 29700 / القمر، Hot Bird.





- قناة Sport 1 Hungary / التردد، 12034 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، THor 2/3.





- قناة Sport 1 Hungary / التردد، 11727 عمودي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.





- قناة Ziggo Sport Select HD / التردد، 12129 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.





- قناة Club RTL / التردد، 12722 أفقي / معدل الترميز، 23500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.



