عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مجانًا| مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر TIME SPORT.. قناة مفتوحة شاهد مباراة الزمالك ضد اول اغسطس تايم سبورتHD

السبت 07/ديسمبر/2019 - 08:05 م
Advertisements
الزمالك
الزمالك
علي ماهر حلمي
Advertisements

 
ينتظر اليوم السبت عشاق الكرة المصرية مواجهة قوية من العيار الثقيل حيث يواجه نادي الزمالك نظيره نادي اول أغسطس الأنجولي ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا علي ستاد السلام الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

ويسعي نادي الزمالك لاستغلال عامل الأرض و الجمهور للفوز و الحصول على الثلاث نقاط لتعويض هزيمة الجولة الأولي من بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام نظيره نادي مازيمبي الكونجولي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ بينما يرغب النادي الإنجولي في الحصول علي نتيجة إيجابية تضعه في المركز الثاني بالمجموعة حيث تعادل في الجولة الأولي أمام نظيره نادي زيسكو يونايتد الزامبي بنتيجة هدف مقابل هدف

تعرف علي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك و أول أغسطس في دوري أبطال أفريقيا :

- قناة تايم سبورت الرياضية المصرية عبر التردد الأرضي

- قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 11785 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Eutelsat Sesat W4.

- قناة ARENA SPORT / التردد، 11512  عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

- قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

- قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

- قناة Maiwand TV / التردد، 11885 أفقي / معدل  الترميز، 27500 / القمر Y1A.

- قناة SRF Zwei HD / التردد، 10971 أفقي / معدل الترميز، 29700 / القمر، Hot Bird.

- قناة Sport 1 Hungary / التردد، 12034 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، THor 2/3.

- قناة Sport 1 Hungary / التردد، 11727 عمودي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.

- قناة Ziggo Sport Select HD / التردد، 12129 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.

- قناة Club RTL / التردد، 12722 أفقي / معدل الترميز، 23500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

يلا شووت يلا شوت توداي موعد مباراة الزمالك ضد أول أغسطس مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس مباره الزمالك اليوم مباشر مباراة الزمالك واول اغسطس مباراة الزمالك وأول أغسطس مباشر مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر مباراة الزمالك ضد أول أغسطس ماتش الزمالك اليوم كول كورة الزمالك وأول أغسطس دوري أبطال أفريقيا بث مباشر الزمالك ضد أول أغسطس الزمالك واول اغسطس الزمالك ضد اول اغسطس الزمالك أول أغسطس أهداف مباراة الزمالك وأول أغسطس Zamalek

أخبار تهمك

«يلا شوت» Manchester مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي

منذ ساعة و 16 دقيقة

رينيه فايلر يطرد نجم الأهلي من الجزيرة

منذ أقل من ساعتين

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة مان سيتي ومان يونايتد بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف اون لاين man city vs man united

منذ 41 دقيقة

«كورة لايف» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت PLUS ديربي مانشستر derby manchester

منذ ساعة و 13 دقيقة

بي ان سبورت HD مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث time sportبث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث رابط يوتيوب يلا شوت الجديد PLUS

منذ حوالي 5 ساعات

8 قنوات مفتوحة الآن تنقل مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد مجانًا.. مشاهدة مباراة السيتي ضد اليونايتد بث مباشر CITY

منذ ساعة و 15 دقيقة

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر manchester united vs manchester city live match watch online

منذ ساعتين و 34 دقيقة

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

منذ 5 دقائق

«اونلاين» NOW مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر Liverpool goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الزمالك واول أغسطس بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش الزمالك «هدف شيكابالا»

منذ ربع ساعة

«يلا شوت MATCHDAY» مشاهدة مباراة مان سيتي ضد مان يونايتد بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط beIN سبورت

منذ ساعة

«يلا شووت» man city مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر Premier League كورة لايف Kick on

منذ ساعة و نصف

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر liverpool vs bournemouth live match مباراة ليفربول اليوم Matchweek

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 6-12-2019 في الدوري الإنجليزي liverpool v bournemouth LIVE

منذ حوالي 5 ساعات

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

منذ يوم

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشرKORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليوم bein

الآن

موضوعات متعلقة

قنوات مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ومازيمبي اليوم في دوري أبطال أفريقيا.. مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر beIN Zam

قنوات مجانية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ومازيمبي اليوم.. مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر zamalek youtube

عاجل.. قنوات مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ومازيمبي zamalek vs mazembe مجانا اليوم في «دوري ابطال افريقيا» caf champions le

LIVE قنوات مفتوحة مجانا تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر اليوم| مشاهدة نتيجة مباراة الأهلي Ahly plus

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

«قناة مفتوحة مصرية» تذيع مباراة الأهلي والهلال السوداني مجاناً.. «يلا شوت» مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشرcaf Ahly

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:10 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الزمالك واول أغسطس بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش الزمالك «هدف شيكابالا»

«يلا شوت» Manchester مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي

07:10 م

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

08:20 م

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر manchester united vs manchester city live match watch online

05:52 م

«يلا شوت MATCHDAY» مشاهدة مباراة مان سيتي ضد مان يونايتد بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط beIN سبورت

07:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status