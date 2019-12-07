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"الوحوش الزجاجية" في الإسكندرية المسرحي العربي

السبت 07/ديسمبر/2019 - 08:04 م
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الوحوش الزجاجية
الوحوش الزجاجية
عبدالحافظ حمدي
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شارك اليوم طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية بفعاليات الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، بعرضهم المسرحي "الوحوش الزجاجية" للمخرج يوسف الأسدى.

تدور أحداث العرض حول عائلة وينجفيلد وما تمر به من تفكك ومشاكل إنسانية أسرية ما بين فراق الأب، والأم المكافحة، والابن الذى يسعى إلى كسر القيود، والابنة أسيرة عالم الأحصنة الزجاجية. "الوحوش الزجاجية" تأليف تينسي وليامز، تمثيل ريم المصري، شيريهان الشاذلي، مازن جمال، ملابس نردين عماد، إضاءة عبد الله صابر، ديكور مروان السيد، مساعد مخرج معاذ محمد، مخرج منفذ حسام حافظ، إخراج يوسف الأسدي.

الجدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة تستمر فعالياته حتى الثامن من ديسمبر الجارى، ويقام المهرجان تحت رعاية د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح ، وأسسه د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة د. علاء عبد العزيز سليمان ، نائب رئيس المهرجان انجي البستاوي.

"الوحوش الزجاجية" في الإسكندرية المسرحي العربي
"الوحوش الزجاجية" في الإسكندرية المسرحي العربي
"الوحوش الزجاجية" في الإسكندرية المسرحي العربي
"الوحوش الزجاجية" في الإسكندرية المسرحي العربي
"الوحوش الزجاجية" في الإسكندرية المسرحي العربي
"الوحوش الزجاجية" في الإسكندرية المسرحي العربي
"الوحوش الزجاجية" في الإسكندرية المسرحي العربي
"الوحوش الزجاجية" في الإسكندرية المسرحي العربي
"الوحوش الزجاجية" في الإسكندرية المسرحي العربي
"الوحوش الزجاجية" في الإسكندرية المسرحي العربي
"الوحوش الزجاجية" في الإسكندرية المسرحي العربي
"الوحوش الزجاجية" في الإسكندرية المسرحي العربي
"الوحوش الزجاجية" في الإسكندرية المسرحي العربي
"الوحوش الزجاجية" في الإسكندرية المسرحي العربي
"الوحوش الزجاجية" في الإسكندرية المسرحي العربي
"الوحوش الزجاجية" في الإسكندرية المسرحي العربي
"الوحوش الزجاجية" في الإسكندرية المسرحي العربي
"الوحوش الزجاجية" في الإسكندرية المسرحي العربي
"الوحوش الزجاجية" في الإسكندرية المسرحي العربي
"الوحوش الزجاجية" في الإسكندرية المسرحي العربي
"الوحوش الزجاجية" في الإسكندرية المسرحي العربي
"الوحوش الزجاجية" في الإسكندرية المسرحي العربي
"الوحوش الزجاجية" في الإسكندرية المسرحي العربي
"الوحوش الزجاجية" في الإسكندرية المسرحي العربي
"الوحوش الزجاجية" في الإسكندرية المسرحي العربي
"الوحوش الزجاجية" في الإسكندرية المسرحي العربي
"الوحوش الزجاجية" في الإسكندرية المسرحي العربي
"الوحوش الزجاجية" في الإسكندرية المسرحي العربي
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