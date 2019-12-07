"كوورة لايف" رابط Champion مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر YALLA ZAMALEK كورة لايف رابط الزمالك II7SRY جول NOW

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السبت 07/ديسمبر/2019 - 08:03 م
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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي
مشاهدة مباراة مانشستر سيتي
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مشاهدة مباراة الزمالك ضد بريميرو دي اوجوستو اليوم السبت 7/12/2019 في دوري أبطال افريقيا
 
مشاهدة مباراة الزمالك ضد بريميرو دي اوجوستو اليوم السبت 7/12/2019 في دوري أبطال افريقيا، و أعلن كارتيرون عن قائمة الفريق في ثاني لقائاته في الإدارة الفنية للفارس الأبيض و جاءئت كالتالي، وجاء قائمة الزمالك كالتالى: محمد عواد - محمد أبو جبل في حراسة المرمي.
محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام -  حازم إمام - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي في خط الدفاع 
طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد زيزو - يوسف أوباما - محمد أوناجم - شيكابالا - مصطفي فتحي - أشرف بن شرقي فى خط الوسط، مصطفي محمد في خط الهجوم


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