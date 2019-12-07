يلا شووت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط ماتش الزمالك متعدد ON SPOR

مشاهدة مباراة الزمالك ضد بريميرو دي اوجوستو اليوم السبت 7/12/2019 في دوري أبطال افريقيا

مشاهدة مباراة الزمالك ضد بريميرو دي اوجوستو اليوم السبت 7/12/2019 في دوري أبطال افريقيا، يلتقي الزمالك امام نظيره بريميرو دي اوجوستو الانجولي في تمام الساعه 9 على ملعب السلام ضمن الجوله الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.





مشاهدة مباراة الزمالك ضد بريميرو دي اوجوستو اليوم السبت 7/12/2019 في دوري أبطال افريقيا







