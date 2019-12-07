وزير النقل عن تدشين الخط الملاحي شرم الشيخ - الغردقة: "نزهة بحرية" (فيديو)

عرض برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، تقرير مصور عن تدشين أولى رحلات الخط الملاحي "شرم الشيخ – الغردقة".



ومن ناحيته قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن زمن الرحلة من شرم الشيخ إلى الغردقة بعد تدشين الخط الملاحي ستسغرق ساعتين ونصف، مشيرًا إلى أنه وقت قصير جدًا مقارنة بزمن الرحلة بريا، معقبا: "قصرنا المسافة.. وأصبحت نزهة بحرية جميلة".



وأضاف وزير النقل: "انتظرونا في بداية العام القادم في رحلات جديدة من شرم الشيخ أو الغردقة إلى مارينا الجونة، أو مارينا الجلالة"، منوهًا بأن مارينا الجلالة متطورة جدا تسع حتى 400 لانش أو مركب"، وأيضا تستقبل البواخر العملاقة.

