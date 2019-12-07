ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم

استطاع نادي ليفربول الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي بورنموث بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ملخص مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز

وسجل أهداف نادي ليفربول الثلاثة كل من تشامبرلين في الدقيقة 35 ونابي كيتا في الدقيقة 45 ومحمد صلاح في الدقيقة 54 وسط أداء ضعيف من نادي بورنموث لينتهي اللقاء بفوز ليفربول بثلاثية نظيفة.





ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي عقب مباراة اليوم

وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي ليفربول إلى 46 نقطة ليستمر في السيطرة على جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يقف رصيد نادي بورنموث عند 16 نقطة ليتواجد في المركز الخامس عشر من جدول الدوري.





موعد مباراة ليفربول القادمة

ويستعد نادي ليفربول لمواجهة نظيره نادي سالزبورج النمساوي يوم الثلاثاء القادم 10 ديسمبر ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.





ترتيب الدوري الإنجليزي عقب مباراة ليفربول وبورنموث اليوم

ويستعرض موقع الفجر جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عقب مباراة ليفربول وبورنموث اليوم كالآتي:

1- ليفربول 46 نقطة

2- ليستر سيتي 35 نقطة

3- مانشستر سيتي 33

4- تشيلسي 29 نقطة

5- توتنهام 23 نقطة

6-ولفرهامبتون 23 نقطة

7- مانشستر يونايتد 22 نقطة

8- كريستال بالاس 22 نقطة

9- شيفيلد يونايتد 19 نقطة

10- أرسنال 19 نقطة

11- نيوكاسل يونايتد 19 نقطة

12- برايتون 18 نقطة

13- بيرنلي 18 نقطة

14- إيفرتون 17 نقطة

15- بورنموث 16 نقطة

16- وست هام يونايتد 16 نقطة

17- أستون فيلا 15 نقطة

18- ساوثامبتون 15 نقطة

19- نورويتش سيتي 11 نقطة