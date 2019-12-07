عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم

السبت 07/ديسمبر/2019 - 07:58 م
Advertisements
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements
استطاع نادي ليفربول الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي بورنموث بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ملخص مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز
وسجل أهداف نادي ليفربول الثلاثة كل من تشامبرلين في الدقيقة 35 ونابي كيتا في الدقيقة 45 ومحمد صلاح في الدقيقة 54 وسط أداء ضعيف من نادي بورنموث لينتهي اللقاء بفوز ليفربول بثلاثية نظيفة.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي عقب مباراة اليوم
وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي ليفربول إلى 46 نقطة ليستمر في السيطرة على جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يقف رصيد نادي بورنموث عند 16 نقطة ليتواجد في المركز الخامس عشر من جدول الدوري.

موعد مباراة ليفربول القادمة
ويستعد نادي ليفربول لمواجهة نظيره نادي سالزبورج النمساوي يوم الثلاثاء القادم 10 ديسمبر ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ترتيب الدوري الإنجليزي عقب مباراة ليفربول وبورنموث اليوم
ويستعرض موقع الفجر جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عقب مباراة ليفربول وبورنموث اليوم كالآتي:
1- ليفربول 46 نقطة
2- ليستر سيتي 35 نقطة
3- مانشستر سيتي 33
4- تشيلسي 29 نقطة
5- توتنهام 23 نقطة
6-ولفرهامبتون 23 نقطة
7- مانشستر يونايتد 22 نقطة
8- كريستال بالاس 22 نقطة
9- شيفيلد يونايتد 19 نقطة
10- أرسنال 19 نقطة
11- نيوكاسل يونايتد 19 نقطة
12- برايتون 18 نقطة
13- بيرنلي 18 نقطة
14- إيفرتون 17 نقطة
15- بورنموث 16 نقطة
16- وست هام يونايتد 16 نقطة
17- أستون فيلا 15 نقطة
18- ساوثامبتون 15 نقطة
19- نورويتش سيتي 11 نقطة
20- واتفورد 9 نقاط
Advertisements

أخبار تهمك

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الزمالك واول أغسطس بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش الزمالك «هدف شيكابالا»

منذ 13 دقيقة

«اونلاين» NOW مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر Liverpool goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

منذ أقل من 5 دقائق

«يلا شووت» man city مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر Premier League كورة لايف Kick on

منذ ساعة و نصف

بي ان سبورت HD مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث time sportبث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث رابط يوتيوب يلا شوت الجديد PLUS

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر manchester united vs manchester city live match watch online

منذ ساعتين و 31 دقيقة

«يلا شوت MATCHDAY» مشاهدة مباراة مان سيتي ضد مان يونايتد بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط beIN سبورت

منذ أقل من ساعة

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة مان سيتي ومان يونايتد بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف اون لاين man city vs man united

منذ 38 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر liverpool vs bournemouth live match مباراة ليفربول اليوم Matchweek

منذ حوالي 4 ساعات

رينيه فايلر يطرد نجم الأهلي من الجزيرة

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشرKORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليوم bein

الآن

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

منذ يوم

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 6-12-2019 في الدوري الإنجليزي liverpool v bournemouth LIVE

منذ حوالي 5 ساعات

«كورة لايف» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت PLUS ديربي مانشستر derby manchester

منذ ساعة و 10 دقيقة

8 قنوات مفتوحة الآن تنقل مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد مجانًا.. مشاهدة مباراة السيتي ضد اليونايتد بث مباشر CITY

منذ ساعة و 12 دقيقة

«يلا شوت» Manchester مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي

منذ ساعة و 13 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:10 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الزمالك واول أغسطس بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش الزمالك «هدف شيكابالا»

«يلا شوت» Manchester مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي

07:10 م

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

08:20 م

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر manchester united vs manchester city live match watch online

05:52 م

«يلا شوت MATCHDAY» مشاهدة مباراة مان سيتي ضد مان يونايتد بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط beIN سبورت

07:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status