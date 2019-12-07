شووت bein SPORT مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشرKORA LIVE كورة لايف PLUS NQW رابط ماتش الزمالك TIME NOW

مشاهدة مباراة الزمالك ضد بريميرو دي اوجوستو اليوم السبت 7/12/2019 في دوري أبطال افريقيا





مشاهدة مباراة الزمالك ضد بريميرو دي اوجوستو اليوم السبت 7/12/2019 في دوري أبطال افريقيا، يلتقي الزمالك امام نظيره بريميرو دي اوجوستو الانجولي في تمام الساعه 9 على ملعب السلام ضمن الجوله اثانية بدور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.





مشاهدة مباراة الزمالك ضد بريميرو دي اوجوستو اليوم السبت 7/12/2019 في دوري أبطال افريقيا





مشاهدة مباراة الزمالك ضد بريميرو دي اوجوستو اليوم السبت 7/12/2019 في دوري أبطال افريقيا، و يسعى الزمالك للفوز على ملعبه و وسط جماهيره بعدما تعثر في مباراته الأولى امام مازيمبي الكونغولي و خسر بثلاثيه نظيفه أسفرت عن إقالة الصربي ميتشو من تدريب الأبيض و تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون بدلاً منه.







