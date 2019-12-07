رئيس شعبة الذهب يُعلن عن إعداد مهرجان للتسوق

قال المهندس هاني جيد، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إنه اقترح على مجلس الشعبة، إعداد مهرجان لتسويق الذهب، هو الأول من نوعه في مصر، لافتَا إلى أن هذا المهرجان يتوافق مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيض الأسعار.



وتابع رئيس شعبة الذهب، خلال حواره مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن هناك كساد في سوق الذهب خلال الفترة الأخيرة، ويتم العمل على الترويج لهذا القطاع، من خلال بعض الأفكار الغير تقليدية،



ولفت إلى أنه يريد توسيع قاعدة الجمعية العمومية لشعبة الذهب، لأن هذا يفيد العاملين في قطاع الذهب ككل، مشيرًا إلى أن بعض العاملين في مجال الذهب، ليس لديهم وعي بالخدمات التي تقدمها الغرفة.

