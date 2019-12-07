هندسة حلوان تشارك في مبادرة هنجملها بزراعة ١٥٠ شجرة مثمرة

شاركت كلية هندسة حلوان بجامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور أحمد الجارحي عميد الكلية بحلوان ضمن مبادرة "هنجملها" لنشر الوعي البيئي بين طلاب الجامعة وذلك بزراعة ١٥٠ شجرة مثمرة كمبادرة تم اطلاقها من رجل الأعمال محمد قبطان.



أوضح الأستاذ الدكتور أيمن رجب وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الكلية والجامعة في تنمية المجتمع والإهتمام بالبيئة المحيطة حيث تحرص جامعة حلوان على المشاركة فى جميع المبادرات المجتمعية التي تخدم المجتمع، وتساعد على نشر المظاهر الجمالية، فضلا عن نشر ثقافة التوعية بالقضايا البيئية، والحفاظ على المياه واستغلالها في زراعة الأشجار المثمرة ذات القيمة الإقتصادية.



وخلال المبادرة حث رجل الأعمال محمد قبطان الطلاب على ضرورة زراعة الاشجار المثمرة، مشيرًا إلى أهمية زراعة الاشجار المثمرة في الاماكن العامة من حيث توفير الثمر والاوكسجين وتقليل الاحتباس الحراري.



هذا وقد قام مسئولي المبادرة وطلاب كلية الهندسة بزراعة ١٥٠ شجرة بجانب المدرجات وفي حرم الكلية كمرحلة أولى تمهيدًا لتعميم المبادرة في جميع كليات الجامعة.



