عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

هندسة حلوان تشارك في مبادرة هنجملها بزراعة ١٥٠ شجرة مثمرة

السبت 07/ديسمبر/2019 - 07:54 م
Advertisements
صورة من الحدث
صورة من الحدث
آية حمروشي
Advertisements
شاركت كلية هندسة حلوان بجامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور أحمد الجارحي عميد الكلية بحلوان ضمن مبادرة "هنجملها" لنشر الوعي البيئي بين طلاب الجامعة وذلك بزراعة ١٥٠ شجرة مثمرة كمبادرة تم اطلاقها من رجل الأعمال محمد قبطان.

أوضح الأستاذ الدكتور أيمن رجب وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الكلية والجامعة في تنمية المجتمع والإهتمام بالبيئة المحيطة حيث تحرص جامعة حلوان على المشاركة فى جميع المبادرات المجتمعية التي تخدم المجتمع، وتساعد على نشر المظاهر الجمالية، فضلا عن نشر ثقافة التوعية بالقضايا البيئية، والحفاظ على المياه واستغلالها في زراعة الأشجار المثمرة ذات القيمة الإقتصادية.

وخلال المبادرة حث رجل الأعمال محمد قبطان الطلاب على ضرورة زراعة الاشجار المثمرة، مشيرًا إلى أهمية زراعة الاشجار المثمرة في الاماكن العامة من حيث توفير الثمر والاوكسجين وتقليل الاحتباس الحراري.

هذا وقد قام مسئولي المبادرة وطلاب كلية الهندسة بزراعة ١٥٠ شجرة بجانب المدرجات وفي حرم الكلية كمرحلة أولى تمهيدًا لتعميم المبادرة في جميع كليات الجامعة.

هندسة حلوان تشارك في مبادرة هنجملها بزراعة ١٥٠ شجرة مثمرة
هندسة حلوان تشارك في مبادرة هنجملها بزراعة ١٥٠ شجرة مثمرة
هندسة حلوان تشارك في مبادرة هنجملها بزراعة ١٥٠ شجرة مثمرة
هندسة حلوان تشارك في مبادرة هنجملها بزراعة ١٥٠ شجرة مثمرة
هندسة حلوان تشارك في مبادرة هنجملها بزراعة ١٥٠ شجرة مثمرة
هندسة حلوان تشارك في مبادرة هنجملها بزراعة ١٥٠ شجرة مثمرة
Advertisements

أخبار تهمك

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

منذ يوم

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الزمالك واول أغسطس بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش الزمالك «هدف شيكابالا»

منذ 13 دقيقة

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة مان سيتي ومان يونايتد بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف اون لاين man city vs man united

منذ 38 دقيقة

رينيه فايلر يطرد نجم الأهلي من الجزيرة

منذ أقل من ساعتين

«اونلاين» NOW مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر Liverpool goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شووت» man city مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر Premier League كورة لايف Kick on

منذ ساعة و نصف

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 6-12-2019 في الدوري الإنجليزي liverpool v bournemouth LIVE

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر manchester united vs manchester city live match watch online

منذ ساعتين و 31 دقيقة

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشرKORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليوم bein

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر liverpool vs bournemouth live match مباراة ليفربول اليوم Matchweek

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة لايف» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت PLUS ديربي مانشستر derby manchester

منذ ساعة و 10 دقيقة

8 قنوات مفتوحة الآن تنقل مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد مجانًا.. مشاهدة مباراة السيتي ضد اليونايتد بث مباشر CITY

منذ ساعة و 12 دقيقة

بي ان سبورت HD مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث time sportبث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث رابط يوتيوب يلا شوت الجديد PLUS

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت MATCHDAY» مشاهدة مباراة مان سيتي ضد مان يونايتد بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط beIN سبورت

منذ أقل من ساعة

«يلا شوت» Manchester مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي

منذ ساعة و 13 دقيقة

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

منذ أقل من 5 دقائق
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:10 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الزمالك واول أغسطس بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش الزمالك «هدف شيكابالا»

«يلا شوت» Manchester مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي

07:10 م

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

08:20 م

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر manchester united vs manchester city live match watch online

05:52 م

«يلا شوت MATCHDAY» مشاهدة مباراة مان سيتي ضد مان يونايتد بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط beIN سبورت

07:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status