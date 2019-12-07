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"الأطباء": مؤشرات بقرب انفراج أزمة التكليف

السبت 07/ديسمبر/2019 - 07:52 م
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أرشيفية
أرشيفية
منى صموئيل
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تلقت نقابة الأطباء اليوم، السبت، خطابًا رسميًا من وزارة الصحة يوضح قواعد التكليف المعدلة التى ستطبق على دفعة سبتمبر 2019، وذلك على أثر اللقاءين الذين تما يومى الأربعاء والخميس الماضيين بين وفد نقابة الأطباء وقيادات وزارة الصحة للتفاهم والنقاش حول نظام التكليف الجديد.

وأصافت النقابة، فى لقاء الخميس وضعت النقابة التعديلات المطلوبة على النظام واليوم تلقت خطاب رسمى من الوزارة يشمل تلك القواعد بعد التعديل.

وأشارت، قد تمت مناقشة القواعد المرسلة مع ممثلى شباب الأطباء من دفعتى سبتمبر 2019، ومارس 2020، وأوضح الشباب أن هذه القواعد تلبى نسبة معقولة من رغباتهم فى حالة تعديل النقاط الأساسية الآتية:

1- ضرورة أن تتضمن حركة التظلمات الخاصة بتكليف دفعة سبتمبر 2019 نفس الأعداد (عدد 832) والتخصصات والأماكن التى كانت موجودة بالحركة الأصلية حتى لا يضار الأطباء كما هو متفق عليه مع قيادات وزارة الصحة.

2- البند الخاص بتعديل التخصص وجهة التدريب، مطلوب تعديل صياغته حتى لا يحدث أى لبس عند التطبيق وذلك بأن يكون كالتالى:

يحق للطبيب التقدم لتعديل تخصصه وذلك لمدة ثلاث حركات أخرى متتالية بعد الحركة الأصلية وذلك طبقًا للقواعد المعمول بها فى هذه الحركات التالية، ويكون معيار التنسيق هو المجموع اعتبارى للطبيب ورغباته وأماكن التدريب بالتخصصات المتاحة، (مثلما يحدث بحركات النيابات الحالية).

3- مطلوب تعديل صياغة السطر الأخير من الصفحة الأخيرة ليكون كالتالى: (يحق) للطبيب تعديل جهة تكليفه بعد مرور عام عمل فعلى على محافظة سكنه (وهذا هو نفس النظام المعمول به حاليًا).

كما أن هناك بعض الاستفسارات والاقتراحات التى نراها ضرورية لضمان مستوى تدريب الزمالة حتى لا يتم الإخلال بالمستوى المتميز لشهادة الزمالة المصرية، كما وردت فى نص الخطاب الموجه من النقابة الى الوزارة اليوم ومنها:

-هل سيستمر العمل بنظام السماح بالتكليف بالجهات الخارجية مثل(القوات المسلحة والشرطة وغيرها)، وكيف سيتم تطبيق قواعد دراسة الزمالة على من سيعود منهم العمل بوزارة الصحة فى حالة استمرار العمل بتكليف الجهات الخارجية؟

- وماذا عن الأطباء الذين سيحصلون على وظيفة طبيب مقيم بالجامعة بتخصص معين اذا انتهت مدة عملهم بالجامعة وكانوا حاصلين على الماجستير فعند عودتهم لوزارة الصحة، هل سيتم إلحاقهم بنفس التخصص الذى حصلوا عليه بحيث يستكملون المدة المتبقية من برنامج الزمالة بعد ذلك؟

- الطبيبة المتزوجة التى ستنقل تكليفها لمحافظة الزوجية، هل ستنقل بتخصص أخر طبقًا لمجموعها أم ستنقل بنفس تخصصها؟

كما وضعت النقابة فى ردها على التعديلات بعض النقاط التى تضمن نجاح المنظومة وهى:

1- وضع خطة متكاملة لتأهيل العدد الكاف من المستشفيات طبقا لمعايير التدريب بالزمالة وكذلك عدد كافي من المدربين المؤهلين حتى يمكن استيعاب خريجي السنوات المقبلة علمًا بأن الدفعة التالية المقرر دخولها للنظام بعد شهور قليلة عددهم حوالى ثمانية ألاف طبيب، وكذلك لإستيعاب الأعداد المناسبة من الدفعات السابقة.

2- الحرص بكل حركة تكليف على وجود نسبة 25%زيادة عن أطباء الدفعة فى التخصصات المختلفة المتاحة بالحركة وذلك حتى يمكن سد العجز ببعض التخصصات بصورة تدريجية بما لايضر بصالح العمل والأطباء.

3- العمل على وضع مميزات مالية وإدارية لمن يلتحق بتخصص طب الأسرة ضمانًا لنجاح مشروع التأمين الصحى الشامل.

4- التنسيق بين وزارة الصحة والمجلس الأعلى بحيث تكون حركات نيابات الجامعات تسبق حركة التكليف بوزارة الصحة حتى لا يحدث اضطراب فى عدد التخصصات المتاحة للأطباء الذين سيعملون بوزارة الصحة.

"الأطباء": مؤشرات بقرب انفراج أزمة التكليف
"الأطباء": مؤشرات بقرب انفراج أزمة التكليف
"الأطباء": مؤشرات بقرب انفراج أزمة التكليف
"الأطباء": مؤشرات بقرب انفراج أزمة التكليف
"الأطباء": مؤشرات بقرب انفراج أزمة التكليف
"الأطباء": مؤشرات بقرب انفراج أزمة التكليف
"الأطباء": مؤشرات بقرب انفراج أزمة التكليف
"الأطباء": مؤشرات بقرب انفراج أزمة التكليف
"الأطباء": مؤشرات بقرب انفراج أزمة التكليف
"الأطباء": مؤشرات بقرب انفراج أزمة التكليف
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