خبراء عن ورشة المحافظين الجدد: خطوة جيدة تساعد في الارتقاء بالمستوى الخدمي

أعلنت وزارة التنمية المحلية، صباح اليوم السبت، عن تنظيمها ورشة عمل للمحافظين الجدد، على أن تستمر لمدة يومين متتاليين، يساهم فيها بعض الوزراء، خبراء في مجال الإدارة المحلية، قيادات الوزارة.





من جانبه قال حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية وخبير استشاري البلديات الدولية، لـ "الفجر" إن ورشة عمل المحافظين الجدد تعد خطوة جيدة جدًا؛ للنهوض بالمستوى الإداري، الخدمي لهم، معلقًا أن مثل هذه الخطوات ستساعد في حل مشاكل كثيرة.





وتابع، عرفة، أنه لابد أن تحوى الورشة بين طياتها عدد من القوانين التي تساهم في الارتقاء بالمستوى الإداري؛ وبالتالي ستقدم دعم كبير للمحافظين في أداء عملهم والتعامل مع الأزمات التي قد تقع على كاهلهم في شتى محافظات مصر.





أضاف، حمدي عرفة، أنه لابد على المحافظين الجدد الإطلاع على كافة الملفات الخاصة بالمحافظات التي تولوا إداراتها، معلقًا "الورشة هتساعد في تعديل وتنظيم الأداء لكن لازم يكون فيه إطلاع".





فيما قال أشرف عبدالوهاب، وزير التنمية الإدارية الأسبق، لـ "الفجر"، إن الاتجاه الذي تسير فيه الدولة في الارتقاء بالمستوى الإداري للعاملين به يتطور بشكل كبير، ويظهر ذلك جليًا في تلك الدورة التي تنظمها وزارة التنمية المحلية، معلقًا: "حاجة كويسة هتخلي الناس تطور من طريقة شغلها".





وأوضح، وزير التنمية الإدارية الأسبق، أنه لابد لهذه الورشة أن تشمل بين طياتها عدة موضوعات، أولها القواعد الإدارية والقانونية المنظمة للعمل الإداري بالدولة، ثانيًا توجيه المحافظين الجدد للمشاكل الأبرز والأهم التي لابد من حلها بشكل سريع، ثالثًا أن يتم طرح الدراسات، الإحصائيات، الأفكار التي تم العمل عليها أو طرحها في وقت سابق.