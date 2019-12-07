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«كورة ستار bein TIME» مشاهدة مباراة مان سيتي ومان يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط Manchester City مباشر be

السبت 07/ديسمبر/2019 - 07:33 م
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بوابة الفجر
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في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت الموافق 7 ديسمبر يستضيف فريق مانشستر سيتي جاره مانشستر يونايتد في إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وننشر لكم بث مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الليلة في سهرة خاصة لكل عشاق الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي يدخل اللقاء اليوم وهو في المركز الثالث بترتيب جدول الدوري وبرصيد 32 نقطة من 15 مباراة خاضها وكانت أخرهم أمام فريق بيرنلي وانتهى اللقاء بفوز السيتي بأربعة أهداف مقابل هدف.

بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

كما يدخل فريق مانشستر يونايتد اللقاء اليوم وهو في المركز السادس برصيد 21 نقطة من 15 مباراة خاضها وكانت أخرهم أمام فريق توتنهام وانتهى اللقاء بفوز اليونايتد بهدفين مقابل هدف.


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