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اسعار الذهب اليوم السبت 7-12-2019 في المغرب

السبت 07/ديسمبر/2019 - 07:35 م
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بوابة الفجر
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استقرات اسعار الذهب في لبنان خلال تعاملات اليوم الأربعاء 4-12-2019 مقارنة بأسعار امس ويعرض لكم “الفجر “، اليوم اسعار الذهب في المغرب والبورصات العالمية الوطنية الدرهم المغربي وأيضا الدولار الأمريكي.

 اسعار الذهب اليوم السبت  7-12-2019 في المغرب

 وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"،135.23  بـ درهم مغربي  ، والذهب "عيار21"، 157.77  بـ درهم مغربي  ، وسعر "عيار 24" 180.3  بـ درهم مغربي .

 وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 90.15  بـ درهم مغربي  للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

 اسعار الذهب اليوم السبت  7-12-2019 في المغرب

اسعار الذهب اليوم السبت 7-12-2019 في المغرب بـ بـ درهم مغربي  والدولار

 

سعر الذهب بـ دولار أمريكي

سعر الذهب بـ درهم مغربي

عيار الذهب

47.43$

456.70

اسعار الذهب عيار 24

43.48$

418.65

سعر الذهب عيار 22

41.50$

399.63

اسعار الذهب عيار 21

35.57$

342.53

اسعار الذهب عيار 18

27.67$

266.41

سعر الذهب عيار 14

23.71$

228.35

سعر الذهب عيار 12

1.475$

14.204

اسعار أوقية الذهب

332.00$

3.197

اسعار جنيه الذهب

47.428$

456.705

اسعار كيلو الذهب

 

 

 

 

 

 

 

  اسعار الذهب اليوم السبت  7-12-2019 في المغرب

ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في المغرب في الأيام السابقة في السوق لبنانية.

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في المغرب


اليوم

عيار 14

عيار 18

عيار 21

عيار 24

3 ديسمبر

264.22

340.22

396.92

453.62

2 ديسمبر

264.93

340.62

397.40

454.16

1 ديسمبر

266.80

343.03

400.20

457.36

30 نوفمبر

266.24

342.31

399.36

456.40

29 نوفمبر

266.56

342.73

399.85

456.96

 

 

 

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