اسعار الذهب اليوم السبت 7-12-2019 في المغرب
استقرات اسعار الذهب في لبنان خلال تعاملات اليوم الأربعاء 4-12-2019 مقارنة بأسعار امس ويعرض لكم “الفجر “، اليوم اسعار الذهب في المغرب والبورصات العالمية الوطنية الدرهم المغربي وأيضا الدولار الأمريكي.
اسعار الذهب اليوم السبت 7-12-2019 في المغرب بـ بـ درهم مغربي والدولار
|
سعر الذهب بـ دولار أمريكي
|
سعر الذهب بـ درهم مغربي
|
عيار الذهب
|
47.43$
|
456.70
|
اسعار الذهب عيار 24
|
43.48$
|
418.65
|
سعر الذهب عيار 22
|
41.50$
|
399.63
|
اسعار الذهب عيار 21
|
35.57$
|
342.53
|
اسعار الذهب عيار 18
|
27.67$
|
266.41
|
سعر الذهب عيار 14
|
23.71$
|
228.35
|
سعر الذهب عيار 12
|
1.475$
|
14.204
|
اسعار أوقية الذهب
|
332.00$
|
3.197
|
اسعار جنيه الذهب
|
47.428$
|
456.705
|
اسعار كيلو الذهب
ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في المغرب في الأيام السابقة في السوق لبنانية.
تعرف علي
متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في المغرب
|
اليوم
|
عيار 14
|
عيار 18
|
عيار 21
|
عيار 24
|
3 ديسمبر
|
264.22
|
340.22
|
396.92
|
453.62
|
2 ديسمبر
|
264.93
|
340.62
|
397.40
|
454.16
|
1 ديسمبر
|
266.80
|
343.03
|
400.20
|
457.36
|
30 نوفمبر
|
266.24
|
342.31
|
399.36
|
456.40
|
29 نوفمبر
|
266.56
|
342.73
|
399.85
|
456.96