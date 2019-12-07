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11 طريقة بها مباراة الزمالك وأول أغسطس مجانًا.. مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر رابط مجاني NOW ZAMALEK

السبت 07/ديسمبر/2019 - 07:29 م
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مباراة الزمالك وأول أغسطس
مباراة الزمالك وأول أغسطس
علاء خليف
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يفتح ستاد السلام أبوابه مساء اليوم السبت، لاستضافة المواجهة النارية بين فريق الزمالك وضيفه فريق أول أغسطس الأنجولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك ضمن المجموعة الأولي بالبطولة والتي تضم معهما ايضا (مازيمبي الكونغولي – زيسكو يونايتد الزامبي).

موعد مباراة الزمالك ضد أول أغسطس الأنجولي:
وتنطلق مباراة الزمالك ضد أول أغسطس الأنجولي في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت مدينة أبوظبي، والسابعة مساءًا بالتوقيت العالمي جرينتش، وستنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة الناقل الرسمي لمباريات بطولات إفريقيا، حيث تذاع المباراة عبر قناة BEIN SPORTS HD 7  بتعليق علي محمد علي.

ترتيب مجموعة الزمالك قبل لقاء أول أغسطس:

يتذيل الزمالك ترتيب المجموعة الأولي في بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد خسارته المدوية أمام مازيمبي 3-0 في الجولة الأولي، بينما يتصدر الفريق الكونغولي ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، ويتقاسم فريقي زيسكو يونايتد وأول أغسطس المركز الثاني ويمتلك كل منهما نقطة وحيدة في رصيده بعد تعادلهما في المباراة الأولي.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وأول أغسطس:

- قناة تايم سبورت الرياضية المصرية عبر التردد الأرضي
- قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 11785 أفقي /  القمر، Eutelsat Sesat W4.
- قناة ARENA SPORT / التردد، 11512  عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.
- قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.
- قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.
- قناة Maiwand TV / التردد، 11885 أفقي / معدل  الترميز، 27500 / القمر Y1A.
- قناة SRF Zwei HD / التردد، 10971 أفقي / معدل الترميز، 29700 / القمر، Hot Bird.
- قناة Sport 1 Hungary / التردد، 12034 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، THor 2/3.
- قناة Sport 1 Hungary / التردد، 11727 عمودي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.
- قناة Ziggo Sport Select HD / التردد، 12129 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.
- قناة Club RTL / التردد، 12722 أفقي / معدل الترميز، 23500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.

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