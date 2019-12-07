جندي إيراني يطلق النار في ميناء "لنجة" ويقتل 3 موظفين

أطلق جندي إيراني النار في ميناء

مدينة بندر لنجة جنوب إيران، وقتل

3 موظفين، نقلا عن شبكة "24 لايف".

وأفادت وسائل إعلام محلية إيرانية، أنه تم اعتقال الجندي على الفور، حيث وقع الحادث في مركز للشرطة بالقرب من مدينة بندر لنجة الساحلية جنوبي العاصمة طهران.

ولم تفد الوسائل بمزيد من التفاصيل حول الدافع وراء الهجوم أو رتبة رجال الشرطة، لافتة فقط إلى أن القضية قيد التحقيق.

يشار إلى أنه يتم الإبلاغ عن مثل تلك الحوادث من قبل وسائل الإعلام الإيرانية من حين لآخر، ففي عام 2016 انتحر جندي بعد أن أطلق النار على ثلاثة من رفاقه وقتلهم جنوبي إيران.

ويرجع خبراء أسباب هذه الحوادث إلى الغضب الشعبي في إيران على الخدمة العسكرية الإلزامية لمدة عامين للرجال الذين تبلغ أعمارهم 19 عامًا فما فوق.