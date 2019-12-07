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هكذا وصفت أنغام جمهور السعودية بعد حفل موسم الرياض

السبت 07/ديسمبر/2019 - 07:26 م
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أنغام
أنغام
شيماء يونس
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أعربت الفنانة أنغام، عن سعادتها من جمهور السعودية، في برنامج تليفزيوني "عرب وود"، وذلك بعدما أحيت المطربة حفلاً غنائيًا، ضمن فاعليات موسم الرياض.

وصفت الفنانة خلال هذا اللقاء التليفزيوني، جمهور السعودية حيث قالت: "جمهور رائع وبيستقبل الفنان أحسن استقبال وجمهور مرحب وجمهور فنان يعني مفيش أحسن من كده".

وعبرت أنغام عن فخرها وكون أنها محظوظة، وتابعت ذلك خلال اللقاء حيث قالت: " ده شئ يسعدني ويشرفني، لأن أنا اصلا بنت الأغنية السعودية وبنت الأغنية الخليجية عموما، وأنا من محبين الأغنية الخليجية والفن الخليجي وأتربيت على الأغنية السعودية".

يذكر أن أنغام قدمت خلال الحفل الغنائي، عديد من أغانيها المميزة منها "روحي وسنيني"، "حبايبنا"، "ياريتك فاهمني" و"بقول نسياك".

وشاركت أنغام، في عديد من أغاني المسلسلات منها: "حدوتة مرة، حديث الصباح والمساء و في غمضة عين".
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