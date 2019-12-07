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«يلا شوت MATCHDAY» مشاهدة مباراة مان سيتي ضد مان يونايتد بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط beIN سبورت

السبت 07/ديسمبر/2019 - 07:26 م
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بوابة الفجر
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يقدم لكم الفجر الرياضي بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي ضد مانشستر سيتي، في ديربي مدينة مانشستر عبر رابط كورة أونلاين ضمن منافسات الجولة السادسة عشر KORA ONLINE بالدوري الإنجليزي.
كورة لايف ويستضيف ملعب الاتحاد معقل السيتزين، مباراة نارية وصعبة لأصحاب الأرض ضد غريمه مانشستر يونايتد، KORA LIVE اليوم السبت 7 ديسمبر الجاري بالبريميرليج.

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بالبريميرليج
يحل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بقيادة النرويجي أولي جونار سولشكاير المدير الفني، ضيفًا على مانشستر سيتي، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من بطولة الدورى الإنجليزي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

يلا شووت القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بالبريميرليج
وتُذاع مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية bein sports HD، YALLA SHOOT بث مباشر بدون تقطيع بالدوري الإنجليزي.

ترتيب الفريقين بالبريميرليج
ويحتل مانشستر يونايتد الإنجليزي بقيادة النرويجي آولي جونار سولشكاير المركز السادس برصيد 21 نقطة، بينما يحل مانشستر سيتي ثالثًا برصيد 32 نقطة كورة جول تابع بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي KORA GOAL ضد مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي.

كورة حصري، يسعى يونايتد بقيادة سولشكاير المدير الفني، في استغلال الحالة المميزة للاعبيه بعد الفوز على توتنهام هوتسبير، بالجولة الماضية واستقرار الفريق نسبيًا، بينما يطمح مانشستر سيتي في مواصلة اللحاق لفريقي ليستر سيتي وليفربول، على صدارة جدول الترتيب، KORA7ASRY مانشستر يونايتد يحل ضيفًا على مانشستر سيتي، بملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من البريميرليج.

ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي Manchester united، يقدم الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع الأسطورة بدون إعلانات alostora.
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