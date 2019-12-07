كول كورة Manchester WEEK مشاهدة مباراة مان سيتي ضد مان يونايتد بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش

يحتل اليونايتد المركز السادس برصيد 21 نقطة، ويبحث عن تحقيق الفوز أمام السيتي من أجل التقدم في الترتيب والإقتراب من المرابع الذهبي بشكل أكبر، للعودة للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.





ويدخل مانشستر سيتي اللقاء بدوافع قوية خاصة مع بحثه عن مواصلة مطاردة ليفربول على صدارة الدوري الإنجليزي، ورغبته في عدم فقدان أينقاط أخرى في صراعه مع الريدز، بعد أن وصل الفارق بينهما إلى 11 نقطة، وفقدان نقاط أخرى سيتسبب في إبتعاد الفريق السماوي أكثر عن الحفاظ على لقب البريميرليج للموسم الثالث على التوالي،





yalla shoot مشاهدة لقاء مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي اليوم السبت





كما يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 32 نقطة، والتعادل أو الهزيمة قد يمنحا تشيلسي صاحب المركز الرابع لمزاحمة السيتي، kora shootويأمل السيتي في تحقيق الفوز منتظراً أي تعثر لليفربول، يمنحه فرصة تقليص فارق النقاط، خاصة في ظل تلاحق المباريات القوية على الريدز والذي قد يجعله يفقد نقاط.







