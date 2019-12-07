Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد الفوز على بورنموث.. موعد مباراة ليفربول القادمة

السبت 07/ديسمبر/2019 - 07:24 م
Advertisements
مباراة ليفربول القادمة
مباراة ليفربول القادمة
علاء خليف
Advertisements
تغلب ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح فوزًا عريضًا على حساب فريق بورنموث بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

نتيجة مباراة ليفربول ضد بورنموث اليوم السبت:

افتتح تشامبرلين أهداف ليفربول في شباك بورنموث بالدقيقة 35، بينما أضاف نابي كيتا الهدف الثاني للريدز بالدقيقة 44 من صناعة الدولي المصري محمد صلاح بعد تمريرة بـ"كعب القدم"، بينما جاء هدف الليفر الثالث عن طريق "صلاح" بالدقيقة 54 من زمن المباراة.

ترتيب ليفربول وبورنموث بعد مباراة اليوم:
فوز ليفربول في مباراة اليوم على نظيره بورنموث رفع رصيده إلي 45 نقطة ليبتعد بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، متفوقا على ليستر سيتي صاحب المركز الثاني بـ 35 نقطة، بينما يحتل فريق مانشستر سيتي بالمركز الثالث برصيد 32 نقطة.

أما فريق بورنموث توقف رصيده عند 16 نقطة ويحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج).

موعد مباراة ليفربول القادمة:
يخوض فريق ليفربول مواجهة قوية في بطولة دوري أبطال أوروبا أمام سالزبورج النمساوي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي.

وتقام مباراة ليفربول ضد سالزبورج النمساوي في تمام الساعة 7:55 مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، وستذاع عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية.

أما مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي ستكون ضد فريق واتفورد وستقام يوم السبت الموافق 14 ديسمبر الجاري على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة السابعة عشر بالبريميرليج.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح مباراة ليفربول القادمة ليفربول الأن رتيب الدوري الإنجليزي

أخبار تهمك

يلا شوت Mohmmed Salah مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة liverpool

منذ ساعتين و 49 دقيقة

«كورة لايف» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت PLUS ديربي مانشستر derby manchester

منذ نصف ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر liverpool vs bournemouth live match مباراة ليفربول اليوم Matchweek

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر manchester united vs manchester city live match watch online

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 6-12-2019 في الدوري الإنجليزي liverpool v bournemouth LIVE

منذ حوالي 4 ساعات

"الشوط الثاني" يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش ليفربول ق

منذ أقل من ساعتين

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر YALLA sALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش ليفربول NOW

منذ ساعتين و 29 دقيقة

8 قنوات مفتوحة الآن تنقل مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد مجانًا.. مشاهدة مباراة السيتي ضد اليونايتد بث مباشر CITY

منذ 33 دقيقة

رينيه فايلر يطرد نجم الأهلي من الجزيرة

منذ ساعة و 12 دقيقة

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشرKORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليوم bein

الآن

«يلا شوت» Manchester مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي

منذ 34 دقيقة

«اونلاين» NOW مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر Liverpool goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 3 ساعات

بي ان سبورت HD مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث time sportبث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث رابط يوتيوب يلا شوت الجديد PLUS

منذ حوالي 4 ساعات

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

منذ يوم

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الزمالك واول أغسطس بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش الزمالك «هدف شيكابالا»

الآن

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

الآن

موضوعات متعلقة

مانشستر سيتي يهزم بورنموث ويخطف صدارة الدوري الإنجليزي "مؤقتًا" من ليفربول

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على بورنموث

بالأرقام.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول في الموسم الحالي؟

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم السبت 23/11/2019 والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

موعد مباراة ليفربول المقبلة

نتيجة مباراة ليفربول وبرايتون اليوم السبت بالدوري الإنجليزي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:10 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الزمالك واول أغسطس بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش الزمالك «هدف شيكابالا»

«يلا شوت» Manchester مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي

07:10 م

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

08:20 م

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشرKORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليوم bein

08:26 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 6-12-2019 في الدوري الإنجليزي liverpool v bournemouth LIVE

03:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status