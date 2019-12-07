بعد الفوز على بورنموث.. موعد مباراة ليفربول القادمة

تغلب ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح فوزًا عريضًا على حساب فريق بورنموث بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".





نتيجة مباراة ليفربول ضد بورنموث اليوم السبت:





افتتح تشامبرلين أهداف ليفربول في شباك بورنموث بالدقيقة 35، بينما أضاف نابي كيتا الهدف الثاني للريدز بالدقيقة 44 من صناعة الدولي المصري محمد صلاح بعد تمريرة بـ"كعب القدم"، بينما جاء هدف الليفر الثالث عن طريق "صلاح" بالدقيقة 54 من زمن المباراة.





ترتيب ليفربول وبورنموث بعد مباراة اليوم:

فوز ليفربول في مباراة اليوم على نظيره بورنموث رفع رصيده إلي 45 نقطة ليبتعد بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، متفوقا على ليستر سيتي صاحب المركز الثاني بـ 35 نقطة، بينما يحتل فريق مانشستر سيتي بالمركز الثالث برصيد 32 نقطة.





أما فريق بورنموث توقف رصيده عند 16 نقطة ويحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج).





موعد مباراة ليفربول القادمة:

يخوض فريق ليفربول مواجهة قوية في بطولة دوري أبطال أوروبا أمام سالزبورج النمساوي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي.





وتقام مباراة ليفربول ضد سالزبورج النمساوي في تمام الساعة 7:55 مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، وستذاع عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية.



