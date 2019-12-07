خوفا من عقوبات واشنطن.. نجل أردوغان يبيع منزله في أمريكا بالخسارة (فيديو)

261ألف دولار، بـ189 ألف دولار فقط، أي أنه خسر 71ألف دولار من قيمة الشقة.



يأتي ذلك خوفًا من تطبيق عقوبات على بعض الدول من ضمنها تركيا، بجانب تحقيق الكونجرس الأمريكي حول أصول الرئيس التركي وعائلته.



نشرت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا حول قيام نجل الرئيس التركي بلال أردوغان، ببيع منزله في أمريكا بالخسارة، خوفًا من ملاحقة الأصول التركية في الخارج.وتضمن التقرير، أن ممثل حزب الشعب الجمهوري أعلن أن نجل الرئيس التركي باع منزله في أمريكا بخسارة كبيرة، حيث قام ببيع شقته التي اشتراها في عام 2005 والتي تقدر بـ