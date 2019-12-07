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مشاهدة مباراة مان سيتي ضد مان يونايتد بث مباشر man city vs man united live now

السبت 07/ديسمبر/2019 - 07:18 م
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بوابة الفجر
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* مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي :
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يحتل مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي في النسخة الماضية المركز الثالث في جدول المسابقة برصيد 32 نقطة مبتعدا ب 11 نقطة عن المتصدر ليفربول، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة.

* التشكيل المتوقع :
من المتوقع أن يخوض مانشستر يونايتد المباراة بالتشكيل التالي :-
حراسة المرمى : دافيد دي خيا
خط الدفاع : براندون ويليامز وهاري ماجواير وفيكتور ليندلوف ووان بيساكا
خط الوسط : بيريرا وفريد ودانيل جيمس وجيسي لينجارد
خط الهجوم : مارسيال وماركوس راشفورد

أما مانشستر سيتي فمن المتوقع أن يخوض المباراة بالتشكيل الآتي :-
حراسة المرمى: إيديرسون
خط الدفاع: ستونز – فرناندينيو – ميندي – كايل ووكر
خط الوسط: رودريجو – ديفيد سيلفا – كيفين دي بروين
خط الهجوم: برناردو سيلفا – رحيم ستيرلينج – خيسوس.

* يلا شوت بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي :
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